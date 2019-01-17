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И.о главного тренера «Гомеля» Панцырев: «В обед сказали, чтобы вечером готовился. Рабочие моменты. Хмыль в отпуске»
18.01.2019 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
И.о. главного тренера «Гомеля» Дмитрий Панцырев подвел итоги матча с «Юностью» (0:3) и рассказал о том, когда узнал о том, что сегодня будет руководить командой после
– Пятая игра за семь дней, плюс дорога. Только недавно вернулись с Континентального Кубка. Вторую игру в три звена действуем, поэтому в движении проигрывали, но в желании биться ребят не в чем упрекнуть.
– С чем связано отсутствие в составе опытных мастеров как Колосов, Хузеев, Соломонов, Мусиенко?
– Проблемы со здоровьем. По медицинским показаниям.
– Какие проблемы в команде и как их решить?
– Это не ко мне. У руководства надо спрашивать. Обстановка рабочая, будем выходить из этой ситуации. Ничего страшного.
– Насколько неожиданным стало ваше назначение?
– В обед сказали, чтобы вечером готовился. Рабочие моменты. Хмыль в отпуске, – сказал Панцырев.
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