﻿ Australian Open. Пары. 1/8 финала. Соболенко и Мертенс сыграют с лидерами парного рейтинга Крейчиковой и Синяковой. 21.by
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Australian Open. Пары. 1/8 финала. Соболенко и Мертенс сыграют с лидерами парного рейтинга Крейчиковой и Синяковой

20.01.2019 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем круге парного Australian Open Арина Соболенко (парный рейтинг – 85) и Элиза Мертенс (12) сыграют против чешского дуэта Барбора Крейчикова (2) / Катерина Синякова (1).

Матч состоится 21 января около 6.00 по белорусскому времени.

Полностью сетка здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия)  Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
21 января, 05.00
Онлайн матча

 

Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция)  Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция)
6:1|6:4
Дата проведения
21 января, 03.41
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США) / Дженнифер Брэди (США)  Квета Пешке (Чехия) / Николь Меличар (США)
6:3|6:4
Дата проведения
21 января, 02.13
Онлайн матча

 

Андреа Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания)  Эйша Мухаммед (США) / Кейтлин Кристиан (США)
6:2|6:2
Дата проведения
20 января, 02.13
Онлайн матча

 

Рейчел Атаво (Копс-Джонс) (США) / Катарина Среботник (Словения)  Моника Никулеску (Румыния) / Ирина Мария Барэ (Румыния)
6:2|3:6|6:3
Дата проведения
20 января, 03.40
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия) / Маркета Вондроушова (Чехия)  Нао Хибино (Япония) / Дезире Кравчук (США)
6:2|6:4
Дата проведения
20 января, 04.19
Онлайн матча

 

Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Латиша Чжань (Тайвань)  Тэйлор Таунсенд (США) / Александра Саснович (Беларусь)
7:5|7:5
Дата проведения
20 января, 04.19
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия) / Ализе Корне (Франция)  Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай)
3:3
Дата проведения
21 января, 04.13
Онлайн матча

 

 
 
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В третьем круге парного Australian Open Арина Соболенко (парный рейтинг – 85) и Элиза Мертенс (12) сыграют против чешского дуэта Барбора Крейчикова (2) / Катерина Синякова (1).
 
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