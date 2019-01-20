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Australian Open. Пары. 1/8 финала. Соболенко и Мертенс сыграют с лидерами парного рейтинга Крейчиковой и Синяковой
20.01.2019 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем круге парного Australian Open Арина Соболенко (парный рейтинг – 85) и Элиза Мертенс (12) сыграют против чешского дуэта Барбора Крейчикова (2) / Катерина Синякова (1).
Матч состоится 21 января около 6.00 по белорусскому времени.
Полностью сетка
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
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Australian Open. Пары. 1/8 финала. Соболенко и Мертенс сыграют с лидерами парного рейтинга Крейчиковой и Синяковой
В третьем круге парного Australian Open Арина Соболенко (парный рейтинг – 85) и Элиза Мертенс (12) сыграют против чешского дуэта Барбора Крейчикова (2) / Катерина Синякова (1).
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