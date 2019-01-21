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Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

22.01.2019 — Новости Спорта | Асiповiцкi край  
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Не аквапарк. Спорткомплекс!

Чуть больше месяца прошло с того момента, как осиповчане дождались возможности заниматься в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Жемчужина», что расположился почти на выезде из города по ул. Юбилейной. Но пока еще далеко не все порадовали себя и свои семьи походом в новенький «аквапарк». Заглянем туда вместе?

Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

Начнем с того, что «Жемчужина» — не аквапарк. И не нужно сравнивать ФОК с минским «Лебяжьим» — как говорят одесситы, это две большие разницы. Для осиповчан и наших гостей при финансовой поддержке «Газпрома» построили именно физкультурно-оздоровительный комплекс, о чем и сообщается на табличке при входе. Так что не путаем!


Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

Первым делом каждый преодолевший стеснение и входную дверь оказывается перед так называемым «ресепшн» — административной стойкой, где вам и помогут попасть туда, куда душа лежит. А прямо за спиной — буфет: можно подкрепиться вкусностями после интенсивных занятий.


Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»
Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

Уже от стойки видны бассейн и аквазоны: слева есть дверь, ведущая прямо туда. Но чтобы испытать на себе все прелести занятий на воде, необходимо получить входной билет, оставить верхнюю одежду в гардеробе и по коридору правее отправиться к раздевалкам. Кстати, по пути 15 минут можно за 2 рубля поиграть в аэрохоккей — он также установлен в холле, а приобретен уже на собственную выручку ФОК. Но не забывайте: отсчет времени посещения уже пошел. Указанный лимит — буквально от входа до выхода, поэтому важно правильно распределить усилия. Администратор запишет ваше имя и время, а вот следить за последним нужно самостоятельно — в аквазоне есть часы.


Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

Перед входом в раздевалки — 3 больших зеркала и 7 фенов. Непосредственно перед дверями — турникет, рассчитанный на пропускные браслеты-чипы, которых пока еще нет, но в этом направлении ведется работа. Далее, в общем-то, все по обычной схеме: раздеться, помыться в душе, надеть купальный костюм и обязательно шапочку для плавания — и вперед!
Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

Тот, кто привык плавать в бассейне «Дельфин», в «Жемчужине» сразу обратит внимание на простор и высочайшие потолки. В одном помещении собрано сразу все: спортивный       25-метровый бассейн на        3 дорожки, «лягушатник» для совсем юных пловцов и 2 аквазоны — детская и взрослая. За всеми посетителями наблюдает коллектив инструкторов в фирменных футболках: и поприветствуют, и сориентируют, и за безопасностью проследят, и помощь окажут при надобности. Обязательно дежурит медработник, который также ежедневно исследует пробы воды из каждой зоны.


Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

Посещение аквазоны сравнительно недорогое — 5,5 руб. за 1,5 часа для взрослых, 4,5 — для детей. За эти деньги можно испробовать аэро- и гидромассаж, постоять под водопадами, скатиться с горок (с 12 лет), проплыть по «реке» и погреться в джакузи. К слову, температура воды приятная: в дет-ской аквазоне — 32°С, взрослой — 28-29°С, а в джакузи — все 37°С. Наиболее прохладно в спортивном бассейне — 27°С. Цена плавания на дорожке, как и в «Дельфине» —  4 рубля за час. Есть возможность заняться и акваэробикой: в определенные часы инструктор проводит тренировки. А еще набрали 6 групп начального обучения плаванию — занимаются там ребята с  5 лет.


Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»
Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

— Наиболее популярное время у посетителей — после 17 часов, а также выходные. Хотя мамочки с маленькими детьми частенько и в обед приходят. Отдельная категория — пенсионеры: с удовольствием пользуются имеющимися 30-50-процентными скидками. Кстати, уже приезжали к нам гости и из других городов, того же Минска, Бобруйска, — рассказывает инструктор Игорь Короленко. — Конечно, большая часть посетителей дисциплинированна, но попадаются и те, кто ведет себя как на пляже. А здесь не надо бегать-прыгать: все-таки кругом плитка, влажно и достаточно скользко. Дошли аккуратно до воды — и получаем удовольствие от плавания. Также не забываем следить за детьми: это обязанность родителей, а не инструкторов. К сожалению, порой малышей оставляют одних, но мы такое тут же пресекаем.


Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»
Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

— Уже в который раз приходим с сыном поплавать — нам нравится. Планируем купить безлимитный абонемент, — отмечает мама 2-летнего Димы Елена Лойко. — У нашего малыша есть специальные нарукавники, также берем доску для плавания. В детских аквазоне и бассейне Дима самостоятельно передвигается по дну, а где глубже — обязательно держу его на руках. Воды он не боится, поэтому покорили с ним и «реку», и джакузи, и водопады для взрослых.


Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»
Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

Теплая вода, приятная музыка, много света — покидать аквазону не хочется. Но ведь на этом ФОК не заканчивается! На первом этаже есть еще отдельно расположенная сауна, которую можно зарезервировать по телефону буквально за 2 часа, необходимых на прогрев. Конечно, если она уже не занята. Для любителей «потягать железо» на втором этаже оборудован тренажерный зал (подробнее о нем — в ближайших номерах), а также зал для фитнеса. Неподалеку — еще раздевалки с душевыми. Дальше по коридору — комната с двумя бильярдными столами. В холле второго этажа — настольный теннис. Располагаются здесь и кабинеты администрации, а также 4 помещения под аренду: при желании возможно организовать кружки, группы занятий по интересам и т.д.


Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»
Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»
Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»
Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»

Кстати, испробовать все возможности «Жемчужины» могут и люди с  ограниченными возможностями: для них оборудованы специальные лифты, подъемники для бассейна, раздевалки. Такой гость на ФОК уже был — остался доволен.


Фотоэкскурсия по осиповичскому ФОК «Жемчужина»
— Сейчас активно заключаем договоры с организациями на посещение «Жемчужины», — говорит директор ФСК «Олимпия» Геннадий Жордочкин. — Уже подружились с горгазом, автопарком  № 19, хлебозаводом, энергонадзором, ДЭУ-73, ЦБУ № 722 ОАО «АСБ Беларусбанк» и заводом «Технониколь».

…Время здесь для большинства посетителей пролетает незаметно. Конечно, без некоторых накладок порой не обходится: срок работы еще не такой большой, оборудование порой требует наладки. Но если все-таки решите за-глянуть в новый ФОК — точно не пожалеете. А чтобы не оказаться здесь, когда что-то не функционирует, достаточно предварительно позвонить по тел. 26-056 или зайти в официальную группу в «Вконтакте» vk.com/ospjemchu.

Занимайтесь с удовольствием!

Мария ТАЛЕЙКО. Фото автора.

Еще фото есть здесь!

Стоимость услуг ФОК

1 ЭТАЖ

  • Посещение аквазоны за 1 час 30 мин: взрослые — 5,5 руб, дети — 4,5 руб.
    Стоимость одной дополнительной минуты: взрослые — 6 копеек, дети — 5 копеек.
  • Абонемент на 12 посещений в аквазону за 1 час 30 мин: взрослые — 55 руб, дети — 45 руб.
    Абонемент на 8 посещений в аквазону за 1 час 30 мин: взрослые — 40 руб, дети — 30 руб.
    Безлимитное посещение аквазоны на 1 месяц за 3 часа: взрослые — 110 руб, дети — 90 руб.
  • Посещение бассейна за 1 час: взрослые — 4 руб, дети — 3 руб.
    Стоимость одной дополнительной минуты: взрослые — 6 копеек, дети — 5 копеек.
  • Абонемент на 12 посещений в бассейн за 1 час: 40 руб, 30 руб.
    Абонемент на 8 посещений в бассейн за 1 час: 30 руб, 20 руб.
    Безлимитное посещение бассейна на 1 месяц за 2 час: 80 руб, 55 руб.
  • Посещение сауны до 6 человек: 19,5 руб.
    Стоимость одной дополнительной минуты: 33 копейки.
  • Аквазона и бассейн за 1 час 30 мин: взрослые — 7 руб, дети — 5,5 руб.
    Абонемент на 12 посещений аквазоны и бассейна за 1 час 30 мин: взрослые — 70 руб, дети — 55 руб.
    Абонемент на 8 посещений аквазоны и бассейна за 1 час 30 мин: взрослые — 50 руб, дети — 35 руб.
    Безлимитное посещение аквазоны и бассейна на 1 месяц за 3 часа: взрослые — 145 руб, дети — 110 руб.
    Абонемент на 6 месяцев на посещение аквазоны и бассейна за 1 час 30 минут 3 раза в неделю: 400 руб.
    Абонемент на 1 год на посещение аквазоны и бассейна за 1 час 30 мин 3 раза в неделю: 680 руб.
  • Сауна и бассейн за 1 час 30 мин до 6 человек: 22,5 руб.
    Сауна и аквазона за 1 час 30 мин: 24 руб.
    Сауна, аквазона и бассейн за 2 часа 30 мин: 35 руб.
  • Занятие аквааэробикой за 1 час: 5 руб.
    Абонемент на 12 занятий аквааэробикой: 50 руб.
    Абонемент на 8 занятий аквааэробикой: 35 руб.
  • Съем одной плавательной дорожки на 1 час: 24 руб.
  • Посещение аквазоны и бассейна группой школьников от 10 человек с сопровождающим (на 5 человек — 1 сопровождающий): 5 руб. (1 человек)
  • Игра в аэрохоккей за 15 минут: 2 руб.
  • Прокат шапочки для плавания: 50 коп.

    2 ЭТАЖ

  • Посещение тренажерного зала с 8:00 до 17:00 за 1 час в будни: 3,5 руб.
    Стоимость одной дополнительной минуты: 6 копеек.
  • Посещение тренажерного зала с 17:00 до 22:00 за 1 час в будни: 4 руб.
    Стоимость одной дополнительной минуты: 7 копеек.
  • Посещение тренажерного зала за 1 час в выходные дни: 4 руб.
    Стоимость одной дополнительной минуты: 7 копеек.
  • Посещение тренажерного зала с 08:00 до 22:00 за 2 часа в будние и выходные дни: 7 руб.
    Посещение тренажерного зала с 08:00 до 22:00 за 3 часа в будние и выходные дни: 10 руб.
  • Занятие аэробикой за 1 час: 3,5 руб.
    Абонемент на 8 занятий аэробикой: 25 руб.
    Абонемент на 12 занятий аэробикой: 35 руб.
    Предоставления зала для аэробики на 1 час: 10 руб.
  • Игра в настольный теннис за 1 стол 1 час: 3 руб.
    Стоимость одной дополнительной минуты: 11 копеек.
  • Игра в бильярд (1 стол) за 1 час с 8:00 до 17:00 в будни: 8,5 руб.
    Стоимость одной дополнительной минуты: 14 копеек.
  • Игра в бильярд (1 стол) за 1 час с 17:00 до 22:00 в будние и выходные дни: 9,5 руб.
    Стоимость одной дополнительной минуты: 16 копеек.
  • Абонемент на 12 посещений в тренажерный зал за 1 час с 8:00 до 17:00 в будни: 35 руб.
    Абонемент на 8 посещений в тренажерный зал за 1 час с 8:00 до 17:00 в будни: 25 руб.
  • Абонемент на 12 посещений в тренажерный зал за 1 час с 17:00 до 22:00 в будние и выходные дни: 40 руб.
    Абонемент на 8 посещений в тренажерный зал за 1 час с 17:00 до 22:00 в будние и выходные дни: 30 руб.
    Безлимитное посещение тренажерного зала на 1 месяц за 3 часа: 75 руб.

(Информация из официальной группы ФОК «Жемчужина» в «Вконтакте»)

 
Теги: Минск
 
 
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Не аквапарк. Спорткомплекс! Чуть больше месяца прошло с того момента, как осиповчане дождались возможности заниматься в новом физкультурно-оздоровительном...
 
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