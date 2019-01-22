фестивале «Школьная лига по футболу» приняли участие 250 юных спортсменов Борисовщины

Начальник отдела массового футбола Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Виталий Крупица рассказал, что новый проект амбициозный и многообещающий:

— К сожалению, в белорусском спорте в общем и в футболе в частности основное внимание уделяется выступлению национальных сборных команд и профессиональных клубов. На второй план уходит массовый футбол — база для развития профессионального футбола. Без этого плацдарма развивать спорт невозможно, — отмечает Виталий Николаевич. — И весной 2018 года мы совместно с Министерством образования Республики Беларусь запустили комплексный проект «Мой школьный футбольный клуб». Предложили всем желающим школам нашей страны принять в нем участие. Получили более 200 заявок. В итоге отобрали 16 школ, с которыми в течение учебного года и сотрудничаем. Это те школы, которые хотят более активно развивать футбол на своей базе. Учителя, принявшие участие в проекте, прошли трехдневные обучающие курсы, школы получили экипировки, дополнительный спортинвентарь. С этими школами проводим много мероприятий, как, к примеру, данный фестиваль школьной лиги по футболу в Борисове. Главным организатором фестиваля стала СШ № 22. В мае этого года состоится итоговый фестиваль проекта и будет объявлен новый набор. С каждым годом количество школ будем увеличивать.

Тендер на проведение фестиваля в Борисове выиграл учитель физкультуры СШ №22 Максим Андреев. Он прошел обучение в Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и получил сертификат организатора детского массового футбола.

— С середины ноября до конца декабря на базе школ нашего города проходили турниры по футболу среди мальчиков и девочек 3-4 классов, — рассказывает Максим Андреев. — Мы играли несколько туров. Играли на счет, но сетку победителей и проигравших не вели. Потому что основная цель фестиваля — массово привлечь детей к спорту. В частности, к футболу.

На церемонии награждения участников фестиваля «Школьная лига по футболу» были отмечены 33 команды. Некоторые школы представляли по пять-шесть команд. Участники получили дипломы, кубки и спортинвентарь для дальнейших занятий.

Учитель физической культуры гимназии №3 города Борисова Анастасия Грецкая привела на фестиваль своих лучших ребят.

Среди них и Родион Звягин. Мальчик играет в футбол с четырех лет и мечтает стать профессиональным футболистом, как и его кумир — друг отца, полузащитник футбольного клуба «БАТЭ» Игорь Стасевич.

— Мой папа тоже занимался футболом, когда-то хотел играть в команде «БАТЭ», но не сложилось… Теперь вся надежда на меня, — по-взрослому рассуждает Родион. — С четырех лет я хожу в детскую спортшколу №2 в секцию по футболу к тренеру Александру Калиниченко. И сегодня мы ездим на футбольные турниры не только в нашей стране. Не так давно были в Финляндии. А с этого учебного года занимаюсь футболом и в своей школе. Это здорово, больше тренировок.

Учитель физкультуры ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя-школа №24» Александр Слижевский считает, что начинать заниматься футболом нужно как можно раньше.

— В этом учебном году на базе школы создали команду по футболу среди ребят 3-4 классов. Тренируемся, играем, — делится Александр Слижевский. — Три раза в неделю по утрам провожу «Час футбола». Плюс тренировка в пятницу вечером. Для ребят все на бесплатной основе, главное — чтобы было желание и способности заниматься футболом. А желающих, скажу откровенно, много. Каждое утро по 20 человек приходит на «Час футбола». Вообще, заниматься этим видом спорта нужно с первого класса. Можно и раньше. У меня есть группы детей-первоклашек. Они с удовольствием приходят на занятия. Играют, привыкают к мячу, а я уже вижу, кто из них продолжит заниматься футболом в будущем.