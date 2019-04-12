Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Источник материала: Полымя

Сегодня в Кореличском районе газоснабжения состоялся очередной субботник! Приняло участие 37 чел.













Белгосстрах вышел на субботник, участвовало 23 сотрудника представительства.









64 работника и 51 учащийся лицея приняли участие в субботнике. Наведен порядок в сквере у Мемориального комплекса «Звезда», на территории лицея.









В наведении порядка на Православном кладбище в гп Мир. Мирский замок, Птицефабрика, Мирский участок ЖКХ, детский садик, школа, дом культуры, спиртзавод, мирский сельсовет, участвовали жители Мира. Всего около 50 человек













Проведен субботник в ЦРБ. На уборку территории, очистку забора вышло более 50. человек





Не осталась в стороне и редакция газеты «Полымя». В составе 8 человек мы также приняли участие в субботнике.













Фото Елизаветы МУТИЛОВИЧ и предоставлены организациями района