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Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

13.04.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня в Кореличском районе газоснабжения состоялся очередной субботник! Приняло участие 37 чел.

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Белгосстрах вышел на субботник, участвовало 23 сотрудника представительства.

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

64 работника и 51 учащийся лицея приняли участие в субботнике. Наведен порядок в сквере у Мемориального комплекса «Звезда», на территории лицея.

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

В наведении порядка на Православном кладбище в гп Мир. Мирский замок, Птицефабрика, Мирский участок ЖКХ, детский садик, школа, дом культуры, спиртзавод, мирский сельсовет, участвовали жители Мира. Всего около 50 человек

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Проведен субботник в ЦРБ. На уборку территории, очистку забора вышло более 50. человек

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Не осталась в стороне и редакция газеты «Полымя». В составе 8 человек мы также приняли участие в субботнике.

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Кореличчина вышла на районный субботник (фото)

Фото Елизаветы МУТИЛОВИЧ и предоставлены организациями района

 
 
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Сегодня в Кореличском районе газоснабжения состоялся очередной субботник! Приняло участие 37 чел. Белгосстрах вышел на субботник, участвовало 23 сотрудника...
 
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