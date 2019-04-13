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Юрий Шевцов: «Задачу выйти на чемпионат Европы никто не отменял»

14.04.2019 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов поделился мнением о матче с чехами (24:26).

– Расстроены. Нужно анализировать, почему проиграли. Если говорить по горячим следам, то, конечно, где-то с 15-й минуты второго тайма не совсем хорошо действовала защита. Не заладилось, хотя на протяжении всего остального матча защищались хорошо. Был провал. И в нападении, конечно, не забросили обидно. Их вратарь хорошо действовал, наши ребята где-то поспешили.

– Сейчас вы говорите, что команда большую часть матча хорошо защищалась. А в Пльзене защиту называли главной проблемой. Что сегодня было главной проблемой?

– Я не говорил, что в первой игре защита была проблемой. У нас было много удалений. Сегодня удалений не было. Но с середины второго тайма возникли проблемы с защитой.

– Как в целом оцените два матча с чехами?

– У чехов довольно сильная команда. Равный соперник. И матчи показали, что команда может выиграть и на выезде, и уступить дома.

– Как оцените турнирные перспективы белорусов?

– Думаю, у нас есть большие шансы на проход дальше. Поэтому поражение есть поражение, но будем готовиться дальше. Задачу выйти на чемпионат Европы никто не отменял.

– Чего сегодня не хватило для победы?

– Ясно, что не хватило бросков Кулеша с задней линии. Остальные причины я уже назвал.

– По поводу Кулеша. Вторая игра — и снова неудачно. С чем это связано?

– Трудно говорить, с чем это связано. Мы помним, что Влад пропустил почти целый год из-за травмы. Возможно, еще не набрал оптимальную форму. Но того, на что мы надеялись — его дальние броски, команде не хватило.

– Команде не удалось сдержать Кашпарека. С чем это связано?

– Как раз имел это в виду, когда говорил о проблемах в обороне. Для того, чтобы анализировать глубже, нужно пересмотреть игру.

– По сравнению с первым матчем чехи сыграли заметно сильнее?

– Оба матчи были довольно равными по счету. Мы боролись и там, и там. Чехи делали то же самое. Много чехи не добавили. Возможно, их вратарь сегодня был более удачлив, чем в первом матче.

– До следующих матчей с финнами и боснийцами два месяца. Как планируете провести это время?

– Ребята разъезжаются, будут продолжать работу в клубах. Ближе к матчам будем планировать подготовку.

– Два очка в этих матчах — неплохой результат?

– К сожалению, это спорт. Ясно было, что сегодняшние два очка давали бы нам выход из группы. Но этого не случилось, будем бороться дальше, мы рады каждому очку, – сказал Шевцов.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов поделился мнением о матче с чехами (24:26).
 
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