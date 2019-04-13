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Юрген Клопп: «Можем ли выиграть оставшиеся матчи? По крайней мере, нужно постараться»

14.04.2019 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе над «Челси» (2:0).

– Очень хороший матч, было сложно играть с сильным соперником. Думаю, мы доминировали в определенных зонах, держали хороший темп. Мы старались, пасовали и били – делали практически все.

– Как оцените гол Салаха?

– Салах забил великолепный гол, гол мирового уровня. Очень, очень хороший гол. Прекрасный со всех сторон.

– Можно ли сравнить Хендерсона с Джеррардом?

– Я знаю Стиви только как человека. У меня нет представления о его лидерских качествах. Хендо – потрясающий капитан для этого клуба. Я много раз это говорил, с самого первого дня. В последних трех матчах он в огне, это здорово.

– Что думаете о чемпионской гонке? Можно ли выиграть все оставшиеся матчи?

– По крайней мере, нужно постараться. Мы очень уважаем своих соперников. Мы знаем, что «Кардифф» борется за выживание. Сегодня был очень, очень важный матч, потому что «Челси» очень сильная команда. Мы добились невероятного, – сказал Клопп в эфире Sky Sports.

Прогнозы Генича

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе над «Челси» (2:0).
 
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