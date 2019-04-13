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Юрген Клопп: «Можем ли выиграть оставшиеся матчи? По крайней мере, нужно постараться»
14.04.2019 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Очень хороший матч, было сложно играть с сильным соперником. Думаю, мы доминировали в определенных зонах, держали хороший темп. Мы старались, пасовали и били – делали практически все.
– Как оцените гол Салаха?
– Салах забил великолепный гол, гол мирового уровня. Очень, очень хороший гол. Прекрасный со всех сторон.
– Можно ли сравнить Хендерсона с Джеррардом?
– Я знаю Стиви только как человека. У меня нет представления о его лидерских качествах. Хендо – потрясающий капитан для этого клуба. Я много раз это говорил, с самого первого дня. В последних трех матчах он в огне, это здорово.
– Что думаете о чемпионской гонке? Можно ли выиграть все оставшиеся матчи?
– По крайней мере, нужно постараться. Мы очень уважаем своих соперников. Мы знаем, что «Кардифф» борется за выживание. Сегодня был очень, очень важный матч, потому что
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе над «Челси» (2:0).
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