Михаил Захаров: «Все знают, что придется менять Сидоренко. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» выступил с критикой в адрес главного тренера сборной Беларуси.

«Единственный человек, который может дать нужный результат в сборной Беларуси – это Сергей Пушков. Он заслужил. Он лучший тренер не по разговорам, а по титулам. Что выиграл Пушков, а что Сидоренко? Сидоренко ничего не выиграл.

Все знают, что придется менять Сидоренко на Пушкова. Думаете, Басков не знает? Знает. Вся страна знает, что это произойдет. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет», – заявил Захаров.