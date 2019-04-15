|
Михаил Захаров: «Все знают, что придется менять Сидоренко. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет»
16.04.2019 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в
«Единственный человек, который может дать нужный результат в сборной Беларуси – это Сергей Пушков. Он заслужил. Он лучший тренер не по разговорам, а по титулам. Что выиграл Пушков, а что Сидоренко? Сидоренко ничего не выиграл.
Все знают, что придется менять Сидоренко на Пушкова. Думаете, Басков не знает? Знает. Вся страна знает, что это произойдет. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет», – заявил Захаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Захаров: «Все знают, что придется менять Сидоренко. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» выступил с критикой в адрес главного тренера сборной Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)