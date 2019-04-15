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Татьяна Шаракова: «Тренировалась во время беременности. Понимала, что иначе тяжело будет вернуться в спорт»

16.04.2019 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка мира по велоспорту на треке Татьяна Шаракова в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказала о возвращении в спорт после рождения ребенка.

«Тренировалась во время беременности. Понимала, что иначе тяжело будет вернуться в спорт. Продолжала выполнять физическую нагрузку, правда снизила ее. Тренажеры, бассейн, прогулки подольше. Так было семь месяцев. Потом просто на ходьбу перешла.

Набрала 22 кг, но довольно быстро привела себя в форму. Возможно, было сложно от того, что никогда не была полной.

Возвращение было запланированным. Важный старт в Беларуси – европейские игры. Очень важное событие для нас всех. Хотелось вернуться еще и потому, что скоро Олимпиада. Пришлось немного сократить время реабилитации.

Конечно, в планах Олимпиада в Токио есть. Но все будет зависеть от европейских игр-2019. Ставлю их сейчас в приоритет. Хочу увидеть, как я могу раскрыться. Стоит ли продолжать дальше. Цель есть», – заявила Шаракова.

 
 
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Чемпионка мира по велоспорту на треке Татьяна Шаракова в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказала о возвращении в спорт после рождения ребенка.
 
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