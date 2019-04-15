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Татьяна Шаракова: «Тренировалась во время беременности. Понимала, что иначе тяжело будет вернуться в спорт»
16.04.2019 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионка мира по велоспорту на треке Татьяна Шаракова в
«Тренировалась во время беременности. Понимала, что иначе тяжело будет вернуться в спорт. Продолжала выполнять физическую нагрузку, правда снизила ее. Тренажеры, бассейн, прогулки подольше. Так было семь месяцев. Потом просто на ходьбу перешла.
Набрала 22 кг, но довольно быстро привела себя в форму. Возможно, было сложно от того, что никогда не была полной.
Возвращение было запланированным. Важный старт в Беларуси – европейские игры. Очень важное событие для нас всех. Хотелось вернуться еще и потому, что скоро Олимпиада. Пришлось немного сократить время реабилитации.
Конечно, в планах Олимпиада в
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Татьяна Шаракова: «Тренировалась во время беременности. Понимала, что иначе тяжело будет вернуться в спорт»
Чемпионка мира по велоспорту на треке Татьяна Шаракова в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказала о возвращении в спорт после рождения ребенка.
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