Татьяна Шаракова: «Тренировалась во время беременности. Понимала, что иначе тяжело будет вернуться в спорт»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка мира по велоспорту на треке Татьяна Шаракова в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказала о возвращении в спорт после рождения ребенка.

«Тренировалась во время беременности. Понимала, что иначе тяжело будет вернуться в спорт. Продолжала выполнять физическую нагрузку, правда снизила ее. Тренажеры, бассейн, прогулки подольше. Так было семь месяцев. Потом просто на ходьбу перешла.

Набрала 22 кг, но довольно быстро привела себя в форму. Возможно, было сложно от того, что никогда не была полной.

Возвращение было запланированным. Важный старт в Беларуси – европейские игры. Очень важное событие для нас всех. Хотелось вернуться еще и потому, что скоро Олимпиада. Пришлось немного сократить время реабилитации.

Конечно, в планах Олимпиада в есть. Но все будет зависеть от европейских игр-2019. Ставлю их сейчас в приоритет. Хочу увидеть, как я могу раскрыться. Стоит ли продолжать дальше. Цель есть», – заявила Шаракова.