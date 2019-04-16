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«Барселона» и «Аякс» вышли в 1/2 финала ЛЧ, «МЮ» и «Ювентус» вылетели

16.04.2019 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» и «Аякс» вышли в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19.

Каталонский клуб в 1/4 финала обыграл по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» (1:0, 3:0), а амстердамцы выбили «Ювентус» (1:1, 2:1).

Завтра станут известны еще два участника 1/2 финала – «Манчестер Сити» в ответном матче примет «Тоттенхэм» (первая игра – 0:1), а «Порту» на своем поле встретится с «Ливерпулем» (первая игра – 0:2).

 
 
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«Барселона» и «Аякс» вышли в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19.
 
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