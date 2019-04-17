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В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Барселоной», «Аякс» – с «Тоттенхэмом»

17.04.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов.

В первой паре «Ливерпуль», который выбил «Порту» (6:1 по сумме двух матчей), встретится с «Барселоной», прошедшей «Манчестер Юнайтед» (4:0 по сумме двух матчей).

Во второй «Тоттенхэм», который выбил «Манчестер Сити» за счет голов в гостях (4:4 по сумме двух матчей), сыграет с «Аяксом», одолевшим «Ювентус» (3:2 по сумме двух матчей).

Игры пройдут 30 апреля и 7 мая. Первые матчи состоятся в Лондоне и Барселоне, ответные – в Амстердаме и Ливерпуле.

 
 
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