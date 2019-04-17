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В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Барселоной», «Аякс» – с «Тоттенхэмом»
17.04.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов.
В первой паре «Ливерпуль», который выбил «Порту» (6:1 по сумме двух матчей), встретится с «Барселоной», прошедшей «Манчестер Юнайтед» (4:0 по сумме двух матчей).
Во второй
Игры пройдут 30 апреля и 7 мая. Первые матчи состоятся в Лондоне и Барселоне, ответные – в Амстердаме и
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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов.
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