В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Барселоной», «Аякс» – с «Тоттенхэмом»

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов.

В первой паре «Ливерпуль», который выбил «Порту» (6:1 по сумме двух матчей), встретится с «Барселоной», прошедшей «Манчестер Юнайтед» (4:0 по сумме двух матчей).

Во второй , который выбил «Манчестер Сити» за счет голов в гостях (4:4 по сумме двух матчей), сыграет с , одолевшим «Ювентус» (3:2 по сумме двух матчей).

Игры пройдут 30 апреля и 7 мая. Первые матчи состоятся в Лондоне и Барселоне, ответные – в Амстердаме и .