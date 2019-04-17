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Гулиев о нападении на американца: «Сделал, потом подумал. До сих пор не понимаю, как так так можно было»

18.04.2019 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев выступил с заявлением о ситуации с нападением на гражданина США.

- Ты вернулся к тренировкам с первой командой. Можно поставить точку в этой истории. Каким уроком это для тебя станет?

– Да, точку мы поставили. После того случая мы практически каждый день на связи с Майклом. Обо всем поговорили. Все подробности рассказывать смысла нет, уже все обсудили.

Единственное, что я могу сказать: на самом деле очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним самим я извинился ни один раз.

Правда, очень стыдно. Само собой, я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня и уже в быту. Обычно это было на поле, а тут – в быту.

Это называется – сделал, потом подумал. Потом уже сидел и понимал: ну, как можно было  так сделать. До сих пор хожу и не могу понять, как так так можно было.

Еще раз говорю, что очень стыдно. Это поступок, который навсегда останется, будет мне уроком.

Уже не первый и не второй раз мне говорят – и я это знаю – со сдержанностью у тебя все не так хорошо. Я признаю это, никогда не отрицал, пытаюсь с этим бороться.

Такая ситуация случилась. Думаю, уже наконец у меня получится сдерживаться и не повторять ситуации, которые так могут повлиять на общественность и на меня, на семью и всех, кто рядом, – сказал Гулиев.

10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел Майкла Коула, а затем напал на него. У американца диагностировали перелом костей носа.

После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации, и стороны подписали соглашение.

«Спартак» оштрафовал 22-летнего хавбека на 5 миллионов рублей и отправил в дубль. Вчера Гулиева вернули в первую команду.

Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает

 
 
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Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев выступил с заявлением о ситуации с нападением на гражданина США.
 
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