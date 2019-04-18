Павел Микульчик: «Если откровенно говорить, то многие ребята просто в своей форме играют»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Лиды» Павел Микульчик рассказал об опыте, полученном в команде, а также поведал о некоторых финансовых сложностях.

«Было сложно по началу. Было тяжело войти в этот ритм. Было много накладок. Было тяжело. Потому что у главного тренера был только один помощник. В отличие от других команд. Много решений нужно было принимать: и по жилью с ребятами, и общаться с ребятами по финансам. И заинтересовать их, чтобы они сюда пришли. Это все ложилось на мои плечи. Мне надо было это все самому делать :) Это помимо того, что ты должен готовить тренировочный план. То есть я выполнял тот объем работы, который главный тренер по идее не должен выполнять. Но я на самом деле получил колоссальный опыт.

Если взять финансирование первых трех клубов: «Юность», «Неман» и «Шахтер», то у нас в 4-5 раз меньше. Тяжело составлять конкуренцию этим командам.

Наш директор клуба – молодец. Он многое делает, старается. Он ходит к руководителями выше рангом, но сильных подвижек пока нет в нашу сторону. Улучшения есть, но они очень минимальны. Зарплатная статься увеличилась по сравнению с прошлым сезоном. Но это только одна статья. Если взять общую смету: допустим, расходы на питание, на спортивное питание, на проживание, поездки, форма, инвентарь, то это у нас осталось на том же уровне, как и было. Конечно, этого не достаточно. В группе «А» – это самый минимум.

Если откровенно говорить, то многие ребята просто в своей форме играют. Да, что-то экстренное выдается. Если не хватает, например, коньков. Если взять в процентном соотношении, то 60 процентов ребят в своей форме катаются.

То, что зарплата повысилась – это уже плюс. Команда заиграла, мы смогли пригласить ребят более опытных. Но чтобы клуб и та же школа могли развиваться, нужно чуть-чуть больше вкладывать. Потому что на данный момент клуб пока выживает. Просто существует на одном месте. Просто нереально приблизиться к тем бюджетам, которые имеют «Юность», «Неман» и «Шахтер». Но если мы хотя бы приблизимся к половине их бюджета, это будет большой плюс. Мы сможем пригласить ребят и составить конкуренцию этим командам. И эти деньги будут школе в плюс. По закону мы перечисляем 25 процентов. Это пойдет на развитие школы детского хоккея.

Дальше все будет зависеть от руководства области и города. Заинтересованы ли они в этой команде, чтобы она развивалась. Именно развивалась. Не стояла на одном месте», – сказал Микульчик в эфире программы «Овертайм» на «Беларусь 5» .