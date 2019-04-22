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Ван Дейк о манчестерском дерби: «МЮ» нужно оказать услугу не нам, а себе»

23.04.2019 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями о манчестерском дерби.

– Может ли «МЮ» оказать вам услугу?

– Им нужно оказать услугу себе.

«Эвертон» нелегко обыграть в гостях, но 4:0 – это мощный результат. Мы никак не можем повлиять на результат матча, но они все еще борются за попадание в Лигу чемпионов, поэтому им нужно его добиться.

– Вы думаете только о своих матчах, не смотрите за «Сити»?

– 100%. Это единственное, на чем мы концентрируемся. Осталось три матча, мы постараемся выиграть их все. Будет сложно, но именно этого мы и хотим добиться.

Мы сделали свою работу в матче с «Кардиффом». Нужно сохранять спокойствие, но мы показали зрелый результат. Наш следующий вызов в пятницу, так что ждем, – сказал ван Дейк.

Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может повлиять на дерби Манчестера, да и «МЮ», похоже, тоже»

 

 
 
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями о манчестерском дерби.
 
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