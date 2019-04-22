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Ван Дейк о манчестерском дерби: «МЮ» нужно оказать услугу не нам, а себе»
23.04.2019 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
– Может ли «МЮ» оказать вам услугу?
– Им нужно оказать услугу себе.
– Вы думаете только о своих матчах, не смотрите за «Сити»?
– 100%. Это единственное, на чем мы концентрируемся. Осталось три матча, мы постараемся выиграть их все. Будет сложно, но именно этого мы и хотим добиться.
Мы сделали свою работу в матче с
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями о манчестерском дерби.
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