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Сергей Ташуев: «Ковалев должен уехать в Россию? Это чистый вброс»

18.05.2019 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев сообщил, что предложений по трансферу Юрия Ковалева не поступало.

- Прокомментируйте пожалуйста информацию о том, что Ковалев должен уйти в Россию?

– Это чистый вброс, может агентов. Я не в курсе. Информации никакой нет. Официальной информации нет. Лично мне никто не звонил.

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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев сообщил, что предложений по трансферу Юрия Ковалева не поступало.
 
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