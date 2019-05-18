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Сергей Ташуев: «Ковалев должен уехать в Россию? Это чистый вброс»
18.05.2019 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев сообщил, что предложений по трансферу Юрия Ковалева не поступало.
- Прокомментируйте пожалуйста информацию о том, что Ковалев должен уйти в Россию?
– Это чистый вброс, может агентов. Я не в курсе. Информации никакой нет. Официальной информации нет. Лично мне никто не звонил.
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев сообщил, что предложений по трансферу Юрия Ковалева не поступало.
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