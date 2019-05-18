Сергей Ташуев: «Ковалев должен уехать в Россию? Это чистый вброс»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев сообщил, что предложений по трансферу Юрия Ковалева не поступало.

- Прокомментируйте пожалуйста информацию о том, что Ковалев должен уйти в Россию?

– Это чистый вброс, может агентов. Я не в курсе. Информации никакой нет. Официальной информации нет. Лично мне никто не звонил.

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