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Игорь Шитов: «Увы, не сработала наша тактическая задумка. План изначально отдать сопернику инициативу? Да»
18.05.2019 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов подвел итог матча против «Шахтера» (0:3).
«Ну а что говорить? Переиграл нас «Шахтер». Обидно, что мы проиграли физически. Это касается и единоборств — мы их много проиграли. Увы, не сработала наша тактическая задумка. План изначально отдать сопернику инициативу? Да.
«Шахтер» агрессивно прессингует, не дает защитникам начинать атаки. Мы оставили впереди двух нападающих, рассчитывая на контратаки. Но проиграли, опять-таки, очень много единоборств.
Егор Богомольский молодой, а на него сегодня нагрузка выпала, и тяжело ему было бороться с защитниками «Шахтера». Возможно, какое-то время наш план и срабатывал. Но подвела концентрация внимания при «стандартах». А они сейчас очень важны. Не позволь мы сопернику реализовать тот угловой, думаю, матч по-другому сложился бы. А потом стали оголять зоны — понятно, что начался уже другой футбол. Так все и вышло», – сказал Шитов.
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Игорь Шитов: «Увы, не сработала наша тактическая задумка. План изначально отдать сопернику инициативу? Да»
Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов подвел итог матча против «Шахтера» (0:3).
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