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После 54 недель нахождения в топ-100 рейтинга WTA Лапко 20 мая покинет сотню лучших теннисисток

19.05.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

После 54 недель пребывания в топ-100 Вера Лапко в новом рейтинге WTA, который будет опубликован 20 мая, выпадет из сотни лучших теннисисток.

Белорусская теннисистка в последних 11 матчах выиграла всего дважды.

Отметим, что лучшим результатом 20-летней теннисистки было 60-е место в рейтинге.

 
 
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После 54 недель пребывания в топ-100 Вера Лапко в новом рейтинге WTA, который будет опубликован 20 мая, выпадет из сотни лучших теннисисток.
 
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