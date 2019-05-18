После 54 недель нахождения в топ-100 рейтинга WTA Лапко 20 мая покинет сотню лучших теннисисток

Источник материала: Tribuna.com

После 54 недель пребывания в топ-100 Вера Лапко в новом рейтинге WTA, который будет опубликован 20 мая, выпадет из сотни лучших теннисисток.

Белорусская теннисистка в последних 11 матчах выиграла всего дважды.

Отметим, что лучшим результатом 20-летней теннисистки было 60-е место в рейтинге.