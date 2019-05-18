Во время Европейских игр иностранцы смогут ввозить в Беларусь амфетамин и каннабис в виде лекарственных средств

Источник материала: Tribuna.com

Иностранцам, которые приедут в Беларусь на Европейские игры, разрешат употреблять марихуану. Об этом сообщило гражданское движение Legalize Belarus в Facebook.

Представители организации направили обращения, в которых просили разрешить европейцам использовать контролируемые вещества на время проведения Европейских игр. Ответ пришел от Государственного пограничного комитета. Там пояснили, что такие наркотики, как амфетамин и каннабис, в нашу страну привозить можно, но только в виде лекарственных средств и для личного применения. Разумеется, не без бюрократических тонкостей.

Каждому иностранцу придется иметь при себе подтверждающий документ, в котором будут указаны название и количество препарата. Во-вторых, его перевод должны заверить нотариально. Справкой можно считать выписку из медицинской документации пациента или рецепт доктора. Но брать с собой позволяют лишь то количество веществ, которое не превышает недельную потребность. При ввозе психотропов необходимо будет заполнить пассажирскую таможенную декларацию.