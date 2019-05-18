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Евролига. «Финал четырех». ЦСКА и «Анадолу Эфес» играют в решающем матче
19.05.2019 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Витории в рамках «Финала четырех» Евролиги московский
Евролига
Финал четырех
Витория, Испания
Финал
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Сегодня в Витории в рамках «Финала четырех» Евролиги московский ЦСКА и турецкий «Анадолу Эфес» разыграют трофей.
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