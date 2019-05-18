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Евролига. «Финал четырех». ЦСКА и «Анадолу Эфес» играют в решающем матче

19.05.2019 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Витории в рамках «Финала четырех» Евролиги московский ЦСКА и турецкий «Анадолу Эфес» разыграют трофей.

Евролига

Финал четырех

Витория, Испания

Финал

Анадолу Эфес Турция  –  ЦСКА Россия 36:41 (2 четверть)
Дата проведения
19 мая, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

 

 
 
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Сегодня в Витории в рамках «Финала четырех» Евролиги московский ЦСКА и турецкий «Анадолу Эфес» разыграют трофей.
 
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