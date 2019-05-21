Суд удовлетворил иск главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».

Суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что Юрий Чиж хотел продать клуб за 1 млн рублей. Однако переговоры с представителя бизнеса не привели к результату.

В конце августа 2018 в «Трайпл» поступило предложение от Мингорисполкома о безвозмездной передаче акций ЗАО «Динамо-Минск». На что «Трайпл» ответил, что акции надо забирать на возмездной основе.

Отметим, что решение может обжаловано в течении 15 дней.

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