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Суд удовлетворил иск главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо»

22.05.2019 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».

Суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что Юрий Чиж хотел продать клуб за 1 млн рублей. Однако переговоры с представителя бизнеса не привели к результату. 

В конце августа 2018 в «Трайпл» поступило предложение от Мингорисполкома о безвозмездной передаче акций ЗАО «Динамо-Минск». На что «Трайпл» ответил, что акции надо забирать на возмездной основе. 

Отметим, что решение может обжаловано в течении 15 дней.

20 лет назад город голосовал за то, чтобы Чижу дали акции минского «Динамо», сейчас – затеял суд, чтобы их отобрать

У Чижа отжимают «Динамо». Онлайн из зала суда

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».
 
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