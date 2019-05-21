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Суд удовлетворил иск главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо»
22.05.2019 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».
Суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».
Ранее сообщалось о том, что Юрий Чиж хотел продать клуб за 1 млн рублей. Однако переговоры с представителя бизнеса не привели к результату.
В конце августа 2018 в «Трайпл»
Отметим, что решение может обжаловано в течении 15 дней.
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Сегодня в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».
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