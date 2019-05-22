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Марадона опроверг информацию о задержании в аэропорту Буэнос-Айреса
23.05.2019 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Почетный президент брестского «Динамо» Диего Марадона, ныне возглавляющий мексиканский клуб
«Меня никто не останавливал, я не был задержан. И меня никто не сажал в тюрьму. Люди в аэропорту относились ко мне замечательно. Я подписал документы, которые должен был подписать, и ничего больше», – цитирует Марадону
Вчера
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Почетный президент брестского «Динамо» Диего Марадона, ныне возглавляющий мексиканский клуб «Дорадос», опроверг информацию о своем задержании в аэропорту...
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