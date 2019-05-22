Марадона опроверг информацию о задержании в аэропорту Буэнос-Айреса

Источник материала: Tribuna.com

Почетный президент брестского «Динамо» Диего Марадона, ныне возглавляющий мексиканский клуб , опроверг информацию о своем задержании в аэропорту Буэнос-Айреса.

«Меня никто не останавливал, я не был задержан. И меня никто не сажал в тюрьму. Люди в аэропорту относились ко мне замечательно. Я подписал документы, которые должен был подписать, и ничего больше», – цитирует Марадону championat.com со ссылкой на Ciudad Magazine .

Вчера The Sun сообщил, что Марадона был задержан полицией по прибытии в аэропорт Буэнос-Айреса. Причиной стала жалоба, которую на звезду подала его бывшая возлюбленная. Она требует от Марадоны «материальную компенсацию», которая составляет 5 миллионов фунтов стерлингов.

Марадона задержан в аэропорту за пятимиллионный долг перед бывшей девушкой