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Чемпионат Германии. Матч за место в бундеслиге. «Штутгарт» принимает «Унион»
23.05.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом стыковом матче за место в бундеслиге
Чемпионат Германии
Первый стыковой матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В первом стыковом матче за место в бундеслиге «Штутгарт» дома сыграет с берлинским «Унионом».
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