Алексей Бага о представителях «Зенита» на «Борисов-Арене»: «Они ко мне приехали. К Щербицкому это отношения не имеет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал присутствие тренеров на «Борисов-Арене».

– Вчера появилась информация, что Денисом Щербицким интересуется «Зенит». Сегодня тренеры клуба находились на стадионе в Борисове. Интерес предметный?

– Это они ко мне приехали. Юрка Жевнов привез ко мне Бирюкова. Мы хорошо с ним общаемся. К Денису Щербицкому это отношения не имеет, – сказал Бага.

Напомним, тренер вратарей Михаил Бирюков и его помощник Юрий Жевнов присутствовали на «Борисов-Арене» во время матча БАТЭ – «Слуцк». Ранее сообщалось об интересе питерского клуба к голкиперу борисовчан Денису Щербицкому.