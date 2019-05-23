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Алексей Бага о представителях «Зенита» на «Борисов-Арене»: «Они ко мне приехали. К Щербицкому это отношения не имеет»
24.05.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал присутствие тренеров
– Вчера появилась информация, что Денисом Щербицким интересуется «Зенит». Сегодня тренеры клуба находились на стадионе в Борисове. Интерес предметный?
– Это они ко мне приехали. Юрка Жевнов привез ко мне Бирюкова. Мы хорошо с ним общаемся. К Денису Щербицкому это отношения не имеет, – сказал Бага.
Напомним, тренер вратарей
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Алексей Бага о представителях «Зенита» на «Борисов-Арене»: «Они ко мне приехали. К Щербицкому это отношения не имеет»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал присутствие тренеров «Зенита» на «Борисов-Арене».
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