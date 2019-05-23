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Алексей Бага о представителях «Зенита» на «Борисов-Арене»: «Они ко мне приехали. К Щербицкому это отношения не имеет»

24.05.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал присутствие тренеров «Зенита» на «Борисов-Арене».

– Вчера появилась информация, что Денисом Щербицким интересуется «Зенит». Сегодня тренеры клуба находились на стадионе в Борисове. Интерес предметный?

– Это они ко мне приехали. Юрка Жевнов привез ко мне Бирюкова. Мы хорошо с ним общаемся. К Денису Щербицкому это отношения не имеет, – сказал Бага.

Напомним, тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков и его помощник Юрий Жевнов присутствовали на «Борисов-Арене» во время матча БАТЭ – «Слуцк». Ранее сообщалось об интересе питерского клуба к голкиперу борисовчан Денису Щербицкому.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал присутствие тренеров «Зенита» на «Борисов-Арене».
 
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