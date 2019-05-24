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Булыга и Перников покинут минское «Динамо» 1 июня
25.05.2019 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, в минском
Так, 1 июня клуб покинут спортивный директор команды
Напомним, Булыга пришел в «Динамо» в апреле 2018-го года, Перников работал в команде с февраля 2017-го.
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Как стало известно Tribuna.com, в минском «Динамо» после смены собственника произойдут перестановки на руководящих должностях.
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