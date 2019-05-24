«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем до 2021 года

Источник материала: Tribuna.com

«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Новое соглашение парижан с 45-летним специалистом рассчитано до июня 2021 года.

Немец возглавил «ПСЖ» год назад и в своем дебютном сезоне привел команду к победе в чемпионате Франции.