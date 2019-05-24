|
«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем до 2021 года
25.05.2019 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем.
Новое соглашение парижан с 45-летним специалистом рассчитано до июня 2021 года.
Немец возглавил «ПСЖ» год назад и в своем дебютном сезоне привел команду к победе в чемпионате Франции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)