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Эрнесто Вальверде: «15 дней назад мы думали, что можем сделать требл. Не получилось»
26.05.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде озвучил мысли после финала Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).
– У «Валенсии» отличная контратака. Они действовали эффективно.
Месяц назад мы праздновали чемпионство и возможность завоевания требла. Мы задали слишком высокие ожидания, и у нас не получилось. 15 дней назад мы думали, что можем сделать требл, но в решающие моменты мы остались на обочине.
Тренерам всегда хочется взять реванш после поражений, но если бы мне дали выбирать, то проиграть я бы предпочел в финале, а не остаться за бортом в четвертьфинале.
Чувствую себя нормально. Конечно, когда побеждаешь, ощущаешь себя более счастливым. Понимаю, что в «Барселоне» поражения – это тяжело для тренеров, потому что они всегда в чем-то да ошибаются.
Игроки старались на поле. Мы не сдавались, зная о том, какая цель привела нас в финал. Мы проиграли, потому что мы проиграли. Не из-за какой-то психологической проблемы или давления.
– Вам не кажется, что ваш кредит доверия исчерпан?
– Мне нечего сказать, – заявил тренер.
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде озвучил мысли после финала Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).
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