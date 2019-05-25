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Эрнесто Вальверде: «15 дней назад мы думали, что можем сделать требл. Не получилось»

26.05.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде озвучил мысли после финала Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).

– У «Валенсии» отличная контратака. Они действовали эффективно.

Месяц назад мы праздновали чемпионство и возможность завоевания требла. Мы задали слишком высокие ожидания, и у нас не получилось. 15 дней назад мы думали, что можем сделать требл, но в решающие моменты мы остались на обочине.

Тренерам всегда хочется взять реванш после поражений, но если бы мне дали выбирать, то проиграть я бы предпочел в финале, а не остаться за бортом в четвертьфинале.

Чувствую себя нормально. Конечно, когда побеждаешь, ощущаешь себя более счастливым. Понимаю, что в «Барселоне» поражения – это тяжело для тренеров, потому что они всегда в чем-то да ошибаются.

Игроки старались на поле. Мы не сдавались, зная о том, какая цель привела нас в финал. Мы проиграли, потому что мы проиграли. Не из-за какой-то психологической проблемы или давления.

– Вам не кажется, что ваш кредит доверия исчерпан?

– Мне нечего сказать, – заявил тренер.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде озвучил мысли после финала Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).
 
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