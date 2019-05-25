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Сергей Ясинский: «Мы старались и мне абсолютно не стыдно за игру своей команды. Но надо отдать должное «Шахтеру», он заслуженно победил»
26.05.2019 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в финале Кубка Беларуси.
– Сергей Михайлович, 0:2 по счету игра? Или у «Витебска» была возможность где-то изменить ход этого противостояния?
– Вообще первый тайм был очень вязкий, практически без моментов. С минимальным количеством ударов. К сожалению, мы получили гол в раздевалку. Очень классный гол в исполнении солигорского нападающего. В каком-то роде это определило стратегию на второй тайм. Но до второго гола мы были в игре, мы атаковали, мы создавали напряжение. Может, я заблуждаюсь, но мне показалось, что до этого штрафного соперник в створ ворот наших и не пробил во втором тайме. Все было в середине или возле чужих ворот.
Мы старались и мне абсолютно не стыдно за игру своей команды. Но надо отдать должное все-таки сопернику, он довольно силен и заслуженно победил сегодня, – сказал Ясинский в эфире
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Сергей Ясинский: «Мы старались и мне абсолютно не стыдно за игру своей команды. Но надо отдать должное «Шахтеру», он заслуженно победил»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в финале Кубка Беларуси.
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