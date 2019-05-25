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Комаровский забил 6 голов в Кубке Беларуси и стал лучшим бомбардиром турнира

26.05.2019 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ислочи» Дмитрий Комаровский стал лучшим бомбардиром Кубка Беларуси-2018/2019. Футболист забил шесть мячей. Комаровский отличался в матчах против «Шахтера»(2), ЮАС (2), БАТЭ и «Гомеля». 

Напомним, что сегодня «Шахтер» выиграл Кубок Беларуси, обыграв в финале «Витебск» (2:0). Голы на счету Николы Антича и Дарко Бодула.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Нападающий «Ислочи» Дмитрий Комаровский стал лучшим бомбардиром Кубка Беларуси-2018/2019.
 
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