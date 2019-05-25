|
«Шахтер» догнал по количеству Кубков Беларуси БАТЭ, «Динамо» Брест, «Динамо» Минск и «Белшину»
26.05.2019 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Шахтер» в финале Кубка Беларуси обыграл «Витебск» (2:0) и завоевал третий Кубок страны в своей истории.
Отметим, что «горняки» догнали по количеству побед в Кубке Беларуси следующие команды: БАТЭ (2005/2006, 2009/2010, 2014/2015), «Динамо» Минск (1992, 1993/1994, 2002/2003) , «Динамо» Брест (2006/2007, 2016/2017, 2017/2018), «Белшину» (1996/1997, 1998/1999, 2000/2001).
«Шахтер» играл в 8 финалах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Шахтер» в финале Кубка Беларуси обыграл «Витебск» (2:0) и завоевал третий Кубок страны в своей истории.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)