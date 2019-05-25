ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» догнал по количеству Кубков Беларуси БАТЭ, «Динамо» Брест, «Динамо» Минск и «Белшину»

26.05.2019 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Шахтер» в финале Кубка Беларуси обыграл «Витебск» (2:0) и завоевал третий Кубок страны в своей истории.

Отметим, что «горняки» догнали по количеству побед в Кубке Беларуси следующие команды: БАТЭ (2005/2006, 2009/2010, 2014/2015), «Динамо» Минск (1992, 1993/1994, 2002/2003) , «Динамо» Брест (2006/2007, 2016/2017, 2017/2018), «Белшину» (1996/1997, 1998/1999, 2000/2001).

«Шахтер» играл в 8 финалах.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Шахтер» в финале Кубка Беларуси обыграл «Витебск» (2:0) и завоевал третий Кубок страны в своей истории.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ясинский: «Мы старались и мне абсолютно не стыдно за игру своей команды. Но надо отдать должное «Шахтеру», он заслуженно победил»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика