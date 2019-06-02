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Семеня сможет соревноваться, не понижая тестостерон. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил ее иск к IAAF

03.06.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени по новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о спортсменках с повышенным тестостероном.

1 мая Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск спортсменки IAAF. Согласно новым правилам IAAF, спортсменки с гиперандрогенизмом, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Сообщается, что Федеральный верховный суд Швейцарии «в предварительном порядке поручил IAAF приостановить действие правил о женщинах с особенностями полового развития в отношении истца». Позднее суд вынесет постановление о дальнейших мерах.

В IAAF заявили, что пока не получали постановление суда.

«Я надеюсь, что после удовлетворения моей апелляции, я снова смогу свободно бегать (на соревнованиях). Я благодарна судьям за это решение», – сказала Семеня.

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?

 
 
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Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени по новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических...
 
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