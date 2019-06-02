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Семеня сможет соревноваться, не понижая тестостерон. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил ее иск к IAAF
03.06.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки
1 мая Спортивный арбитражный суд (
Сообщается, что Федеральный верховный суд Швейцарии «в предварительном порядке поручил IAAF приостановить действие правил о женщинах с особенностями полового развития в отношении истца». Позднее суд вынесет постановление о дальнейших мерах.
В IAAF заявили, что пока не получали постановление суда.
«Я надеюсь, что после удовлетворения моей апелляции, я снова смогу свободно бегать (на соревнованиях). Я благодарна судьям за это решение», – сказала Семеня.
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Семеня сможет соревноваться, не понижая тестостерон. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил ее иск к IAAF
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