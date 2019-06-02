Павлюченко вызван в сборную Беларуси. Он заменит травмированного Щербицкого

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь брестского «Динамо» Павел Павлюченко получил вызов в сборную Беларуси.

Напомним, что Денис Щербицкий не сможет принять участие в предстоящих матчах из-за травмы.

Павлюченко находился в стане молодежной команды, которой предстоит 8 июня сыграть против Гибралтара.

Подробную статистику голкипера «Динамо» Брест можно посмотреть здесь.

Помимо Павлюченко, из вратарей в стане сборной находятся его одноклубник Александр Гутор и Андрей Климович из солигорского «Шахтера».