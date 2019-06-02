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Павлюченко вызван в сборную Беларуси. Он заменит травмированного Щербицкого
03.06.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь брестского «Динамо» Павел Павлюченко получил вызов в сборную Беларуси.
Напомним, что Денис Щербицкий
Павлюченко находился в стане молодежной команды, которой предстоит 8 июня сыграть против Гибралтара.
Подробную статистику голкипера «Динамо» Брест можно посмотреть
Помимо Павлюченко, из вратарей в стане сборной находятся его одноклубник Александр Гутор и Андрей Климович из солигорского «Шахтера».
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Вратарь брестского «Динамо» Павел Павлюченко получил вызов в сборную Беларуси.
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