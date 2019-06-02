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Павлюченко вызван в сборную Беларуси. Он заменит травмированного Щербицкого

03.06.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь брестского «Динамо» Павел Павлюченко получил вызов в сборную Беларуси. 

Напомним, что Денис Щербицкий не сможет принять участие в предстоящих матчах из-за травмы.

Павлюченко находился в стане молодежной команды, которой предстоит 8 июня сыграть против Гибралтара.

Подробную статистику голкипера «Динамо» Брест можно посмотреть здесь.

Помимо Павлюченко, из вратарей в стане сборной находятся его одноклубник Александр Гутор и Андрей Климович из солигорского «Шахтера».

 
Теги: Брест
 
 
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Вратарь брестского «Динамо» Павел Павлюченко получил вызов в сборную Беларуси.
 
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