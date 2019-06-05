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Кики продлил контракт с брестским «Динамо»
06.06.2019 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Камерунский защитник Габи Кики подписал новое соглашение с «Динамо-Брест», срок действия которого рассчитан до декабря 2021 года. Предыдущий контракт истекал в конце 2019 года.
Кики переехал в Беларусь зимой 2017 года, подписав контракт с могилевским «Днепром». За полтора года защитник зарекомендовал себя в качестве одного из самых надежных в высшей лиге, был признан лучшим игроком «Днепра» и летом 2018 года перешел в «Динамо-Брест».
С тех пор на счету камерунца 25 официальных матчей и один выигранный трофей — Суперкубок Беларуси-2019.
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Камерунский защитник Габи Кики подписал новое соглашение с «Динамо-Брест», срок действия которого рассчитан до декабря 2021 года.
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