Кики продлил контракт с брестским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Камерунский защитник Габи Кики подписал новое соглашение с «Динамо-Брест», срок действия которого рассчитан до декабря 2021 года. Предыдущий контракт истекал в конце 2019 года.

Кики переехал в Беларусь зимой 2017 года, подписав контракт с могилевским «Днепром». За полтора года защитник зарекомендовал себя в качестве одного из самых надежных в высшей лиге, был признан лучшим игроком «Днепра» и летом 2018 года перешел в «Динамо-Брест».

С тех пор на счету камерунца 25 официальных матчей и один выигранный трофей — Суперкубок Беларуси-2019.