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Около 150 тыс. билетов продано на II Европейские игры

12.06.2019 — Новости Спорта | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Около 150 тыс. билетов продано на II Европейские игрыНа II Европейские игры болельщикам продано около 150 тыс. билетов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Наибольшей популярностью пользуются билеты на легкую атлетику, самбо, каратэ, художественную гимнастику, бокс, стрельбу из лука, пляжный футбол, греблю, баскетбол и пулевую стрельбу. Из иностранцев самыми активными покупателями являются болельщики из России, Ирландии, Латвии, Германии, Польши и Литвы. Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский отметил, что по состоянию на утро 12 июня в Беларусь прибыли 185 болельщиков, из них 15 иностранцев приехали через границу с Россией. «К увеличению пассажиропотока готовимся, при необходимости выделим дополнительные силы. Все организационно-технические вопросы уже решены, в пунктах пропуска выделены отдельные коридоры, которые обозначены логотипами II Европейских игр. Мы предпринимаем все меры, чтобы болельщики и участники мультиспортивного форума пересекли границу максимально комфортно», — сказал он. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и адрес электронной почты для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или электронной почте minsk2019@ticketpro.by.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/okolo-150-tys-biletov-prodano-na-ii-evropejskie-igry-350816-2019/

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