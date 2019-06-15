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Вадим Скрипченко: «Владели территориальным преимуществом. Было достаточно много у нас доставок мяча в штрафную, но реализация оставляет желать лучшего»

16.06.2019 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко прокомментировал итог матча против «Витебска» (1:0) в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси. 

– Нужен был второй гол во втором тайме, чтобы спокойно довести матч до победы. А так, конечно, после того, как забили мяч, владели территориальным преимуществом. Было достаточно много у нас доставок мяча в штрафную, но реализация оставляет желать лучшего.

А так, после двух неудачных игр, конечно, во втором тайме немного и психология довлела над ребятами. Все понимали, что сегодня важна эта победа. И тот результат, которого мы достигли — это главный итог сегодняшнего матча. Когда у соперника случилось удаление, нужно было просто расставиться по полю и контролировать, держать мяч.

Потому что любой соперник, уступая 0:1 и теряя игрока, идет ва-банк в надежде создать какой-то момент. У «Витебска» и был эпизод, где было тревожно у наших ворот. А так, самый главный итог — опять-таки, то, что мы достигли победы. Обстановка и настроение, которые сейчас царят в раздевалке — ребята на эмоциональном подъеме. Все отработали свой отрезок — и временной, и физический. Дай бог, чтобы эта победа дала нам дополнительным импульс к последующим победам.

- Почему вне заявки остались Соловей и Ольссон?

– Соловей заболел. Температура поднялась — 38,5. Поэтому мы его освободили, чтобы в домашних условиях перенес это небольшое обострение здоровья. А у Ольссона травма, полученная в предыдущем туре — в игре с «Ислочью». У него микронадрыв боковой связки, поэтому где-то от четырех до шести недель нужно для его возвращения на поле. Он уже тренируется, но еще по индивидуальной программе, – сказал Скрипченко.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко прокомментировал итог матча против «Витебска» (1:0) в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси.
 
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