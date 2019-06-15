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БАТЭ победил "Шахтер" в центральном матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

16.06.2019 18:55 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ обыграл футболистов солигорского "Шахтера" в матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина центрального поединка этого тура прошла в равной борьбе с обилием столкновений и нарушений правил. Результатом этого стало удаление защитника солигорчан Павла Рыбака, который покинул поле на 35-й минуте после второго предупреждения.

Во втором тайме борисовчане сумели воспользоваться численным преимуществом - на 60-й минуте верховую передачу Игоря Стасевича замкнул Станислав Драгун. Впрочем, не прошло и 10 минут, как счет стал равным - сербский защитник "Шахтера" Никола Антич отлично исполнил штрафной удар.

Еще через 10 минут хозяева поля вновь вышли вперед после второго гола Драгуна, а на 76-й минуте встречи Максим Скавыш установил окончательный результат - 3:1 в пользу БАТЭ.

Борисовчане вышли в лидеры чемпионата, но их может обойти брестское "Динамо", которое у себя дома сыграет сегодня вечером с "Гомелем". Минское "Динамо" примет земляков из "Энергетика-БГУ".

Результаты других матчей 11-го тура: "Городея" - "Торпедо" - 0:0, "Дняпро" (Могилев) - "Ислочь" (Минский район) - 3:0, "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск" - 1:0, "Минск" - "Неман" (Гродно) - 2:1.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 27 очков (11 матчей), "Динамо" (Брест) - 26 (10), "Шахтер" — 24 (11), "Ислочь" — 21 (11), "Торпедо-БелАЗ" - 20 (11), "Динамо" (Минск) — 19 (10).-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ обыграл футболистов солигорского "Шахтера" в матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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