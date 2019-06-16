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Президент «ПСЖ»: «Мбаппе останется. Уверен на 200%»
17.06.2019 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о будущем нападающего
«Он хочет, чтобы его сильнее вовлекали в проект, чтобы он рос с командой, с клубом.
Но я объяснил ему его обязанности. Он умный парень. Я уверен, он все понял.
Остается ли он в
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе.
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