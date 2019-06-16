Президент «ПСЖ»: «Мбаппе останется. Уверен на 200%»

Источник материала: Tribuna.com

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о будущем нападающего .

«Он хочет, чтобы его сильнее вовлекали в проект, чтобы он рос с командой, с клубом.

Но я объяснил ему его обязанности. Он умный парень. Я уверен, он все понял.

Остается ли он в ? Я уверен не на 100%, а на 200. Я не отпущу этого сумасшедшего игрока», – сказал аль-Хелайфи.

Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар останутся. 2000%»