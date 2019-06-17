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Сегодня состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Возможные соперники БАТЭ – «Пяст», «Валюр», «Рига», «Линфилд» и «Торсхавн»

18.06.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 14.30 состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

32 команды делятся на две группы (группа 1 и группа 2) по десять команд и на одну группу (группа 3) из 12 команд.

Группа 3 (сеяные клубы выделены жирным): БАТЭ (BLR), Марибор (SVN), Русенборг (NOR), ХИК (FIN), Дандолк (IRL), ТНС (WAL), Победитель предварительного раунда, Пяст (POL), Валюр (ISL), Линфилд (NIR), Торсхавн (FRO), Рига (LVA).

Отметим, что матчи пройдут 9/10 и 16/17 июля.

 
 
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