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Сегодня состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Возможные соперники БАТЭ – «Пяст», «Валюр», «Рига», «Линфилд» и «Торсхавн»
18.06.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 14.30 состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
32 команды делятся на две группы (группа 1 и группа 2) по десять команд и на одну группу (группа 3) из 12 команд.
Группа 3 (сеяные клубы выделены жирным):
Отметим, что матчи пройдут 9/10 и 16/17 июля.
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Сегодня состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Возможные соперники БАТЭ – «Пяст», «Валюр», «Рига», «Линфилд» и «Торсхавн»
Сегодня в 14.30 состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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