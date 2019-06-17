Краснобаев о новом стадионе в Бресте: «На данный момент закладывается финансирование. Стадион будет, но нужно время»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал, что в данный момент закладывается финансирование нового стадиона в Бресте.

- На какой стадии процесс строительства нового стадиона в Бресте?

– Стадион – в процессе. Стоимость данного комплекса существенная. Закладывается финансирование, готовится… Но это займет определенное время. Стадион будет, но нужно время, – сказал Краснобаев.