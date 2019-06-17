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Краснобаев о новом стадионе в Бресте: «На данный момент закладывается финансирование. Стадион будет, но нужно время»

18.06.2019 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал, что в данный момент закладывается финансирование нового стадиона в Бресте.

- На какой стадии процесс строительства нового стадиона в Бресте?

– Стадион – в процессе. Стоимость данного комплекса существенная. Закладывается финансирование, готовится… Но это займет определенное время. Стадион будет, но нужно время, – сказал Краснобаев.

 
Теги: Брест
 
 
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Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал, что в данный момент закладывается финансирование нового стадиона в Бресте.
 
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