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Краснобаев о новом стадионе в Бресте: «На данный момент закладывается финансирование. Стадион будет, но нужно время»
18.06.2019 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал, что в данный момент закладывается финансирование нового стадиона в Бресте.
- На какой стадии процесс строительства нового стадиона в Бресте?
– Стадион – в процессе. Стоимость данного комплекса существенная. Закладывается финансирование, готовится… Но это займет определенное время. Стадион будет, но нужно время, – сказал Краснобаев.
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Краснобаев о новом стадионе в Бресте: «На данный момент закладывается финансирование. Стадион будет, но нужно время»
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал, что в данный момент закладывается финансирование нового стадиона в Бресте.
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