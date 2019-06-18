Котов о системе прохода на Европейские игры: «От белорусского стандарта система прохода на объект будет отличаться в лучшую сторону»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов рассказал о системе прохода на Европейские игры.

— К чему готовиться на входе на спортивные объекты с учетом нашей традиционной строгости?

— От белорусского стандарта система прохода на объект будет отличаться в лучшую сторону. Предполагаются серьезные людские потоки на вход и на выход. Мы постарались сделать максимум возможного, чтобы сократить процедуру и снизить ее заметность. На всех объектах есть стационарные металлодетекторы. Там же установлены интроскопы, которые будут сканировать ручную кладь. Не потребуется ничего выкладывать.

Сравнивать с последней Олимпиадой не приходится. Рио-де-Жанейро намного опаснее Минска. Там были и военные с оружием, и дотошный досмотр. Исторически сложилось, что уровень террористической угрозы в этой стране много выше. Наш досмотр будет максимально дружелюбным. Таких дружелюбных стюардов и сотрудников милиции, которые начнут работу на наших точках доступа, трудно найти.

И все равно есть рекомендация приходить пораньше и иметь при себе минимальное количество вещей, – сказал Котов.