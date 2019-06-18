ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Котов о системе прохода на Европейские игры: «От белорусского стандарта система прохода на объект будет отличаться в лучшую сторону»

19.06.2019 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов рассказал о системе прохода на Европейские игры.

— К чему готовиться на входе на спортивные объекты с учетом нашей традиционной строгости?

— От белорусского стандарта система прохода на объект будет отличаться в лучшую сторону. Предполагаются серьезные людские потоки на вход и на выход. Мы постарались сделать максимум возможного, чтобы сократить процедуру и снизить ее заметность. На всех объектах есть стационарные металлодетекторы. Там же установлены интроскопы, которые будут сканировать ручную кладь. Не потребуется ничего выкладывать.

Сравнивать с последней Олимпиадой не приходится. Рио-де-Жанейро намного опаснее Минска. Там были и военные с оружием, и дотошный досмотр. Исторически сложилось, что уровень террористической угрозы в этой стране много выше. Наш досмотр будет максимально дружелюбным. Таких дружелюбных стюардов и сотрудников милиции, которые начнут работу на наших точках доступа, трудно найти.

И все равно есть рекомендация приходить пораньше и иметь при себе минимальное количество вещей, – сказал Котов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр-2019» Анатолий Котов рассказал о системе прохода на Европейские игры.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Зиссер о Европейских играх: «Такую показуху припомню только во время Олимпиады-80 в Москве, но то была настоящая олимпиада»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • длинные мужские кардиганы с капюшоном вот тут
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика