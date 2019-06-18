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«Ман Сити» готов предложить «Наполи» 95 млн евро за Кулибали
19.06.2019 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клуб из Манчестера, по данным La Gazzetta dello Sport, готов предложить 95 миллионов евро за 27-летнего футболиста.
В прошедшем сезоне Кулибали принял участие в 35 матчах чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Статистику футболиста можно изучить
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«Манчестер Сити» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали.
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