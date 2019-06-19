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Юрий Поклад: «Чиж не подавал апелляцию в экономический суд? У меня другая информация. Думаю, история еще не закончилась»
20.06.2019 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад разъяснил ситуацию вокруг Юрия Чижа.
– Какие-то контакты с «Трайплом» остались?
– Пока мы находимся в какой-то пограничной зоне отношений. Прямого контакта нет, но есть определенные договоры между клубом и организацией. При этом тот же [бывший гендиректор] Сергей Перников не отказывается от общения. Он профессионально оказывает нам консультационную помощь. С его стороны все происходит цивилизованно. И огромное ему спасибо за это. Другого контакта пока не получается. Возможно, что-то поменяется через какое-то время.
– Вы вникали в историю с передачей прав собственности от «Трайпла» к городу?
– Нет.
– Как думаете, почему Юрий Чиж не борется за клуб?
– А кто вам сказал, что он не борется?
– Апелляция на решение экономического суда не подавалась.
– У меня другая информация. Думаю, история еще не закончилась, – сказал Поклад.
Напомним, 22 мая в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».
Суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».
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Юрий Поклад: «Чиж не подавал апелляцию в экономический суд? У меня другая информация. Думаю, история еще не закончилась»
Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад разъяснил ситуацию вокруг Юрия Чижа.
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