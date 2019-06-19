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Окружение Неймара: «Он никогда не был счастлив в Париже»
20.06.2019 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард Неймар хочет покинуть
«Он никогда не был счастлив в Париже. Он никогда не переставал сравнивать
Отмечается, что Неймар воспринимает «ПСЖ» как маленький клуб, который создан, чтобы выглядеть как большой.
Еще в конце первого сезона в Париже футболист решил, что хочет уйти, он даже сказал отцу, что намерен вернуться в «Барселону».
Сейчас Неймар поговорил с президентом «ПСЖ»
Источники из окружения игрока сообщают, что напряженность между Неймаром и Аль-Хелайфи остается высокой после недавних публичных комментариев президента, которые, по мнению многих, были адресованы Неймару.
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Форвард Неймар хочет покинуть «ПСЖ».
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