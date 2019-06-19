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Окружение Неймара: «Он никогда не был счастлив в Париже»

20.06.2019 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард Неймар хочет покинуть «ПСЖ»

«Он никогда не был счастлив в Париже. Он никогда не переставал сравнивать «ПСЖ» с «Барселоной», – сказал человек из окружения футболиста.

Отмечается, что Неймар воспринимает «ПСЖ» как маленький клуб, который создан, чтобы выглядеть как большой. 

Еще в конце первого сезона в Париже футболист решил, что хочет уйти, он даже сказал отцу, что намерен вернуться в «Барселону». 

Сейчас Неймар поговорил с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и попросил о трансфере. Футболист уехал в Бразилию до окончания сезона и ни с кем не попрощался. Клуб не дал ему разрешения уйти.

Источники из окружения игрока сообщают, что напряженность между Неймаром и Аль-Хелайфи остается высокой после недавних публичных комментариев президента, которые, по мнению многих, были адресованы Неймару.

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

 

 
 
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