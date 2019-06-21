РЕПОРТАЖ: Время ярких побед настало - в Минске стартовали II Европейские игры

Источник материала: БелТА

Внимание любителей спорта по всей Европе, а также во многих странах Азии, Африки, Северной и Южной Америки в эти дни приковано к Минску. Ведь в белорусской столице в обновленном, сияющем огнями стадионе "Динамо" стартовала торжественная церемония официального открытия II Европейских игр. На трибунах и в центре поля за феерическим действом следили около 25 тыс. человек. И еще более 500 млн телезрителей могли виртуально вместе с ними совершить путешествие в историческое прошлое Беларуси и стать свидетелями рождения современных спортивных легенд. Пережить волнительные и яркие моменты церемонии можно было и вместе с корреспондентами БЕЛТА, которые вели прямой репортаж из эпицентра событий.

Пожалуй, такого наплыва гостей Минск еще не видел. Столица заговорила на десятках языков - любовь к спорту действительно объединяет.

Зрители начали собираться на стадионе задолго до начала действа и заряжаться атмосферой праздника. То тут, то там счастливые лица, украшенные с помощью аквагрима флагами своих стран, кто-то фотографируется на фоне "Динамо", хвастается в своем Instagram приобретенными сувенирами (самый популярный среди них - символ игр лисенок Лесик). Особенно радуются пришедшие на церемонию бесплатным бонусам на зрительских местах - специальным наборам с символикой игр.

Кое-что из подарков пригодится во время шоу, например, светящиеся браслеты. Как их использовать, объясняют ведущие Марина Грицук и Денис Курьян, которые проводят со зрителями небольшую репетицию предстоящего интерактива. "Потренируемся, чтобы сделать рекордно большой хоровод из 22 тыс. человек", - призывают ведущие. И трибуны, стоя, принимаются раскачивать волну под "Купалинку".

А еще гостям церемонии открытия предлагают скачать специальное мобильное приложение Opening Ceremony AR Minsk. Запуская с его помощью дополненную реальность, можно будет увидеть нарисованную сценаристами фантазию. Но какую - пока секрет.

Наконец, подготовленная и заряженная на позитив публика замечает, как на стадион выбегают спортсмены. Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович и известная белорусская легкоатлетка Ольга Мазуренок, приветствуя зрителей, словно подают сигнал - и по дуге стадиона пробегает снопами искр фейерверк, знаменующий старт церемонии.

"Белый аист летит, над белесым Полесьем летит..." - звучит знакомый мотив "Песняров", и в дополненной реальности, отображаемой на экранах, аисты тоже парят над трибунами. А с ними "выплывает" на стадион государственный флаг Беларуси, который бережно выносят дети в национальных костюмах регионов страны и Минска и передают роте почетного караула.

Гимн Беларуси сменяют фольклорные мотивы, и оркестр мистической полифонией наводит купальский морок, завлекая на поиски цветка папоротника. Народная традиция называет Купалье небесной свадьбой огня и воды. И символы этих стихий - Золотой конь и Венок из купальских цветов - встречаются на поле.

Словно воды белорусских рек и озер журчат-переливаются голоса Петра Елфимова, восседающего верхом на золотом коне, и Алены Ланской, плывущей в кольце-обереге купальских цветов. В хороводе белорусских традиций, обрядов и ремесел из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО сменяют друг друга леликовская сваха, колядные цари, масляный баран, маляванки, птицы-обереги, соломенный паук и другие. На сцене 88 артистов балета сплетаются в большой купальский венок. А над ними взмывают ввысь цирковые артисты, символизируя встречу воды и огня - мужского и женского начал. Многотысячный хоровод согревает эту ночь, заставляя цвести в центре сцены гигантский папоротник, над которым виртуальные светлячки складываются в официальный логотип II Европейских игр.

Словно кульминация огненной феерии, парадом на арену выходят под песню белорусской этно-группы Vuraj главные герои грандиозного шоу - национальные команды спортсменов из 50 стран. Теплое приветствие дарят каждому. И под громкое скандирование "Бе-ла-русь!" круг почета по дорожкам арены проходит белорусская делегация - 221 атлет во главе с капитаном и флагоносцем Владимиром Самсоновым, многолетним лидером сборной Беларуси по настольному теннису.









Всего во II Европейских играх участвуют 4 тыс. атлетов из 50 стран в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Звучит официальный гимн II Европейских игр - The Winners в исполнении молодого белорусского певца Кирилла Гуда.

И снова стадион, превращенный в мириады голубых огоньков от браслетов, переносится в мир белорусского фольклора под сакральные строки "Спадчыны" Янки Купалы. Символы, персонажи народных сказок, легенд, преданий через приоткрытые створки батлейки проникают в реальность. Старец-рассказчик Иван Кирчук с помощью своей музыкальной лаборатории оживляет Лесуна, Цмока, Ужиного царя, Волколака.





























Предстают перед зрителями в узнаваемых образах белорусские просветители, деятели культуры, поэты, ученые: Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, Лев Сапега, Симеон Полоцкий, князь Витовт и другие. Мелькают фигуры смелых рыцарей и гербы великих родов, изображения Софийского собора и Мирского замка, слуцких поясов и футуристичных для своего времени изобретений Казимира Семеновича. Все это - главное сокровище нации, его духовность, заключенная в книгах, храмах, памятниках архитектуры и не только.

"Навошта на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор?" - звучат незабвенные строки стихотворения Максима Богдановича. И зрителей уносит в новый эпизод церемонии - "Полет" - в мир вдохновения, где не властны законы гравитации, вместе с творцами XX века Марком Шагалом, Леоном Бакстом, Якубом Коласом, Янкой Купалой, Софьей Ковалевской, Владимиром Елизарьевым, Владимиром Мулявиным, Павлом Сухим, Жоресом Алферовым.

Из экранов телефонов вылетают в реальность объемные эскизы Бакста - сказочные костюмы Шахерезады, Жар-птицы, Фавна. Водят хороводы цветные дома, рыбы, козы, скрипки с полотен Шагала, а сами влюбленные Марк и Белла танцуют на улицах еврейского квартала Витебска и парят в ночном небе... над Минском. Но постепенно полет ускоряется, и в чаше арены лазерами огней светится взлетная полоса - оммаж великому физику Жоресу Алферову. Возносятся полотнища с нарисованными ракетами, готовыми к взлету.

Канва церемонии, словно рукой невидимой ткачихи, преображается в белорусский обыденный рушник (тот, что нужно успеть закончить до рассвета, чтобы вплести в него защитную магию). Так авторы обращаются к глубинной народной памяти - традиции создания оберега, который способен отвести любую беду. Даже защитить целый народ. На экранах появляется Брестская крепость, напоминая о временах испытаний, войн, когда мужчины покидают дома, оставляя женщин молиться о спасении любимых. И ткать рушник-оберег. Через сцену протянулись волшебные красные нити пряжи, пробуждая ритм жизни, биение сердца, к которому присоединяется, отбивая такт рукой, каждый зритель.









Арену наполняет дыхание природы и зеленое мерцание огней браслетов. Цивилизация и вековой лес встречаются, чтобы явить под нарастающий бой барабанов танец зубров Беловежской пущи. Нарисованное в виртуальной реальности стадо бежит-летит в неизвестность. Но один из них прерывает свой бег. Могучий зверь, чья голова, как каравелла, прорезает один из секторов зрительских трибун, призывает все человечество взглянуть ему в глаза и увидеть свою душу.





С экранов стадиона приветствует участников церемонии и зрителей генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. А затем ведущие объявляют выход самого популярного певца Азии, казахстанского гения вокала Димаша Кудайбергенова, чья звезда зажглась в 2015 году на "Славянском базаре в Витебске". Обладатель невероятно широкого диапазона, он, словно голосами нескольких людей, воспевает стремление к победе в премьерной песне "Олимпико".

Четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова, олимпийский чемпион по дзюдо Игорь Макаров, тренер по фристайлу, чемпион СССР в прыжках на батуте Николай Козеко, олимпийский чемпион по фехтованию Александр Романьков, олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Янина Провалинская-Корольчик проносят флаг Европейских олимпийских комитетов. Когда он занимает почетное место возле государственного флага Беларуси, звучат клятвы атлетов, судей, тренеров - этой чести удостоены соответственно Василиса Марзалюк, Артур Фандо и Ольга Власова.

У Беларуси богатое не только культурное, но и спортивное наследие, на что обращает внимание и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, приветствуя публику . Звучит простое, но важное напутствие: пусть игра будет честной.

В унисон с этим пожеланием миротворческую миссию игр подчеркивает символический полет голубей мира. На возвышение арены поднимается, блистая, звезда оперной сцены Анна Нетребко. Под аккомпанемент Игоря Крутого звучит Forse non fu, открывая целую музыкальную новеллу о спорте. Сцены честности и благородства, взаимопомощи разворачиваются на беговой дорожке.

Быть у истоков создания Европейских игр - честь для Беларуси, подчеркивает Президент страны Александр Лукашенко, объявляя II Европейские игры на гостеприимной белорусской земле открытыми . Глава государства приветствует участников состязаний, гостей Минска и всех, кто следит за открытием соревнований, отмечая, что история игр только начинается.

Звучит увертюра огня - под соло на саксофоне на арене появляется "Пламя мира" . Факелы выносят олимпийские чемпионы, гордость Беларуси Дарья Домрачева и Алексей Гришин. Эстафета огня стартовала 3 мая в Риме и за 50 дней преодолела более 7 тыс. км. Факел игр на пути в Минск был поднят на высшую точку Европы гору Монблан. "Пламя мира" встречали в Словении, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. В Беларуси огонь побывал в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.

И сейчас путешествие "Пламени мира" подходит к своей кульминации. Эстафету перенимают олимпийские чемпионы Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино, Дмитрий Довгаленок.

Заключительные метры отделяют факелоносцев от цветущего папоротника - модернизированной чаши на стадионе "Динамо", где уже горели искры спортивного праздника во время Олимпиады-80. Стремительно несутся к ней стрелы-фейерверки - и яркие языки пламени окрашивают золотом полотно ночного неба, предвещая время ярких побед.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-