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II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 23 июня

23.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 23 июня
По информации пресс-службы НОК Беларуси, 23 июня, в третий соревновательный день II Европейских игр, белорусские атлеты заявлены в 10 видах спорта.

Акробатика спортивная: 

  • 16.00 — 19.00 — Многоборье, комбинированные упражнения. Женщины. Финал. Выступят Набокина Вероника, Ивончик Юлия, Сандович Карина.
  • 17.10 — 19.00 — Многоборье, комбинированные упражнения. Смешанная пара. Финал. Выступят Беляков Артур, Мельник Ольга.

Баскетбол 3х3:

  • 17.15 — Групповой раунд — Группа С (мужчины). Литва — Беларусь.
  • 19.05 — Групповой раунд — Группа С (мужчины). Беларусь — Эстония.

Бокс:

  • 21.00 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 51 кг  (женщины). Выступит Лущик Ольга.
  • 21.30 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 60 кг (женщины). Выступит Яршевич Алла.
  • 14.00 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 49 кг (мужчины). Выступит Кармильчик Евгений.
  • 15.00 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 91 кг (мужчины). Выступит Смягликов Владислав.
  • 18.30 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 64 кг (мужчины). Выступит Сафарьянц Вазген.
  • 20.00 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 75 кг (мужчины). Выступит Панков Вадим.

Стрельба из лука:

  • 09.00 — 15.15 — Классический лук, смешанные парные соревнования, 1/4 финала, финал. Выступят Фирсов Кирилл, Козловская Карина.
  • 16.30 — 19.10 — Блочный лук, индивидуальные соревнования, 1/8 финала, финал  (мужчины). Выступит Бань Максим.

Велосипедный спорт — шоссе:

  • 12.30 — 16.30 — Групповая гонка (мужчины): Кириенко Василий, Самойлов Бронислав, Шумов Николай, Рябушенко Александр, Соболь Евгений.

Гимнастика художественная:

  • 14.00 — 19.00 — Упражнения с обручем. Женщины. Финал. Упражнения с мячом. Женщины. Финал. Упражнения с булавами. Женщины. Финал. Упражнения с лентой. Женщины. Финал. Выступит Галкина Екатерина.
  • 16.00 — 19.00 — Групповое многоборье. Женщины. Финал. Групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами. Женщины. Финал. Групповые упражнения с 5 мячами. Женщины. Финал. Выступят Рыбакова Анастасия, Цицилина Арина, Гайдукевич Анна, Швайба Анна, Ермоленко Карина.

Дзюдо:

  • 10.30 — 17.15 — Отборочный раунд, финальный раунд  вес до 73 кг (мужчины). Выступит Шока Вадим.
  • 10.30 — 17.15 — Отборочный раунд, финальный раунд вес до 70 кг (женщины). Выступят Новикова Виктория, Осипович Жанна.

Настольный теннис:

  • 13.00 — 21.00 — Одиночный разряд (женщины). Раунд  3. Выступят Павлович Виктория, Богданова Надежда
  • 17.00 — 21.00 — Одиночный разряд (мужчины). Раунд  3. Выступит Самсонов Владимир.

Самбо:

  • 10.15 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 52 кг (мужчины): Красинский Максим.
  • 10.15 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 52 кг (женщины): Жарская Марина.
  • 10.25 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 62 кг (мужчины):Анискевич Иван.
  • 10.40 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 60 кг (женщины): Гореликова Вера.
  • 10.50 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 74 кг (мужчины): Попов Степан.
  • 11.05 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 68 кг (женщины): Намазова Ольга.
  • 11.20 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 90 кг (мужчины): Казусенок Андрей.
  • 11.30 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 80 кг (женщины): Тимошенко Светлана.
  • 11.45 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес свыше 100 кг (мужчины): Рыбак Юрий.

Легкая атлетика:

  • 17.40 — Квалификационный раунд — Матч 3.
  • 17.44 — Бег на 100 м (мужчины): Дорогокупец Станислав.
  • 17.48 — Прыжок в длину  (женщины): Мирончик-Иванова Анастасия.
  • 18.06 — Бег на 100 м (женщины): Тимановская Кристина.
  • 18.17 — Метание копья (женщины): Холодович Татьяна.
  • 18.36 — Смешанная эстафета бег 4х400 м: Зубко Игорь, Василевский Александр, Михан Марина, Мулярчик Кристина.
  • 18.52 — Бег с барьерами 110 м (мужчины): Парахонько Виталий.
  • 18.57 — Прыжок в высоту (мужчины): Недосеков Максим.
  • 19.10 — Бег с барьерами 100 м (женщины): Герман Эльвира.

Телетрансляции третьего дня II Европейских игр
Воскресенье, 23 июня

09.00 Беларусь 2 Стрельба пулевая. Пистолет. Мужчины. Женщины. Квалификация
Дзюдо. Мужчины. Женщины. Квалификация
Баскетбол. 3х3. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
Стрельба пулевая. Пистолет. Мужчины. Женщины. Финал
15.45 Стрельба стендовая. Мужчины. Женщины. Трап. Финал
Дзюдо. Мужчины. Женщины. Финал
Баскетбол. 3х3. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
09.55 Беларусь 5 Стрельба из лука. Микст. Квалификация
Настольный теннис. Микст. Квалификация
Самбо. Квалификация. Мужчины. Женщины
11.55 Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Финал
Художественная гимнастика. Акробатика. Финал
Стрельба из лука. Команды. Финал
Самбо. Квалификация. Мужчины. Женщины
Легкая атлетика. Квалификация
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
Бокс. Мужчины. Женщины. Квалификация
17.00 Художественная гимнастика. Акробатика. Финал
Самбо. Мужчины. Женщины. Финал
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Квалификация
Бокс. Мужчины. Женщины. Квалификация
09.00 Беларусь 5. Интернет Стрельба из лука. Пары. Микст. Предварительный раунд
Стрельба из лука. Пары. Микст. Финал
Стрельба из лука. Мужчины. Квалификация
Легкая атлетика. Квалификация
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