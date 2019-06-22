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II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 23 июня
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Полесская правда
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По информации пресс-службы НОК Беларуси, 23 июня, в третий соревновательный день II Европейских игр, белорусские атлеты заявлены в 10 видах спорта.
Акробатика спортивная:
- 16.00 — 19.00 — Многоборье, комбинированные упражнения. Женщины. Финал. Выступят Набокина Вероника, Ивончик Юлия, Сандович Карина.
- 17.10 — 19.00 — Многоборье, комбинированные упражнения. Смешанная пара. Финал. Выступят Беляков Артур, Мельник Ольга.
Баскетбол 3х3:
- 17.15 — Групповой раунд — Группа С (мужчины). Литва — Беларусь.
- 19.05 — Групповой раунд — Группа С (мужчины). Беларусь — Эстония.
Бокс:
- 21.00 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 51 кг (женщины). Выступит Лущик Ольга.
- 21.30 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 60 кг (женщины). Выступит Яршевич Алла.
- 14.00 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 49 кг (мужчины). Выступит Кармильчик Евгений.
- 15.00 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 91 кг (мужчины). Выступит Смягликов Владислав.
- 18.30 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 64 кг (мужчины). Выступит Сафарьянц Вазген.
- 20.00 — 22.00 — Предварительные бои. 1/8, вес до 75 кг (мужчины). Выступит Панков Вадим.
Стрельба из лука:
- 09.00 — 15.15 — Классический лук, смешанные парные соревнования, 1/4 финала, финал. Выступят Фирсов Кирилл, Козловская Карина.
- 16.30 — 19.10 — Блочный лук, индивидуальные соревнования, 1/8 финала, финал (мужчины). Выступит Бань Максим.
Велосипедный спорт — шоссе:
- 12.30 — 16.30 — Групповая гонка (мужчины): Кириенко Василий, Самойлов Бронислав, Шумов Николай, Рябушенко Александр, Соболь Евгений.
Гимнастика художественная:
- 14.00 — 19.00 — Упражнения с обручем. Женщины. Финал. Упражнения с мячом. Женщины. Финал. Упражнения с булавами. Женщины. Финал. Упражнения с лентой. Женщины. Финал. Выступит Галкина Екатерина.
- 16.00 — 19.00 — Групповое многоборье. Женщины. Финал. Групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами. Женщины. Финал. Групповые упражнения с 5 мячами. Женщины. Финал. Выступят Рыбакова Анастасия, Цицилина Арина, Гайдукевич Анна, Швайба Анна, Ермоленко Карина.
Дзюдо:
- 10.30 — 17.15 — Отборочный раунд, финальный раунд вес до 73 кг (мужчины). Выступит Шока Вадим.
- 10.30 — 17.15 — Отборочный раунд, финальный раунд вес до 70 кг (женщины). Выступят Новикова Виктория, Осипович Жанна.
Настольный теннис:
- 13.00 — 21.00 — Одиночный разряд (женщины). Раунд 3. Выступят Павлович Виктория, Богданова Надежда
- 17.00 — 21.00 — Одиночный разряд (мужчины). Раунд 3. Выступит Самсонов Владимир.
Самбо:
- 10.15 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 52 кг (мужчины): Красинский Максим.
- 10.15 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 52 кг (женщины): Жарская Марина.
- 10.25 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 62 кг (мужчины):Анискевич Иван.
- 10.40 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 60 кг (женщины): Гореликова Вера.
- 10.50 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 74 кг (мужчины): Попов Степан.
- 11.05 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 68 кг (женщины): Намазова Ольга.
- 11.20 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 90 кг (мужчины): Казусенок Андрей.
- 11.30 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес до 80 кг (женщины): Тимошенко Светлана.
- 11.45 — 20.50 — Отборочный раунд, финальный раунд, вес свыше 100 кг (мужчины): Рыбак Юрий.
Легкая атлетика:
- 17.40 — Квалификационный раунд — Матч 3.
- 17.44 — Бег на 100 м (мужчины): Дорогокупец Станислав.
- 17.48 — Прыжок в длину (женщины): Мирончик-Иванова Анастасия.
- 18.06 — Бег на 100 м (женщины): Тимановская Кристина.
- 18.17 — Метание копья (женщины): Холодович Татьяна.
- 18.36 — Смешанная эстафета бег 4х400 м: Зубко Игорь, Василевский Александр, Михан Марина, Мулярчик Кристина.
- 18.52 — Бег с барьерами 110 м (мужчины): Парахонько Виталий.
- 18.57 — Прыжок в высоту (мужчины): Недосеков Максим.
- 19.10 — Бег с барьерами 100 м (женщины): Герман Эльвира.
Телетрансляции третьего дня II Европейских игр
Воскресенье, 23 июня
|09.00
|Беларусь 2
|Стрельба пулевая. Пистолет. Мужчины. Женщины. Квалификация
|Дзюдо. Мужчины. Женщины. Квалификация
|Баскетбол. 3х3. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
|Стрельба пулевая. Пистолет. Мужчины. Женщины. Финал
|15.45
|Стрельба стендовая. Мужчины. Женщины. Трап. Финал
|Дзюдо. Мужчины. Женщины. Финал
|Баскетбол. 3х3. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
|09.55
|Беларусь 5
|Стрельба из лука. Микст. Квалификация
|Настольный теннис. Микст. Квалификация
|Самбо. Квалификация. Мужчины. Женщины
|11.55
|Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Финал
|Художественная гимнастика. Акробатика. Финал
|Стрельба из лука. Команды. Финал
|Самбо. Квалификация. Мужчины. Женщины
|Легкая атлетика. Квалификация
|Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
|Бокс. Мужчины. Женщины. Квалификация
|17.00
|Художественная гимнастика. Акробатика. Финал
|Самбо. Мужчины. Женщины. Финал
|Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
|Легкая атлетика. Квалификация
|Бокс. Мужчины. Женщины. Квалификация
|09.00
|Беларусь 5. Интернет
|Стрельба из лука. Пары. Микст. Предварительный раунд
|Стрельба из лука. Пары. Микст. Финал
|Стрельба из лука. Мужчины. Квалификация
|Легкая атлетика. Квалификация
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