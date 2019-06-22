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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 22 ИЮНЯ

23.06.2019 — Новости Спорта | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 22 ИЮНЯВо второй соревновательный день Европейских игр в Минске белорусские спортсмены завоевали 14 наград (4 золотые, 2 серебряные, 8 бронзовых), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все медали 22 июня:

Пулевая стрельба. Пневматический пистолет. Микст. 10 м

1. Россия. 2. Сербия. 3. Германия.

Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. Микст. 10 м

1. Россия-1. 2. Россия-2. 3. Чехия.

Стрельба из лука. Командный турнир. Классический лук. Женщины.

1. Великобритания. 2. Беларусь. 3. Дания.

Стрельба из лука. Командный турнир. Классический лук. Мужчины.

1. Франция. 2. Нидерланды. 3. Италия.

Спортивная акробатика. Балансовые упражнения. Группа. Женщины.

1. Беларусь. 2. Бельгия. 3. Португалия.

Спортивная акробатика. Динамические упражнения. Микст.

1. Россия. 2. Азербайджан. 3. Беларусь.

Спортивная акробатика. Динамические упражнения. Группа. Женщины.

1. Бельгия. 2. Португалия. 3. Беларусь.

Спортивная акробатика. Балансовые упражнения. Микст.

1. Беларусь. 2. Россия. 3. Азербайджан.

Велоспорт. Шоссе. Групповая гонка. Женщины.

1. Лорена Вибес (Нидерланды). 2. Марианне Вос (Нидерланды). 3. Татьяна Шаракова (Беларусь).

Продолжение читайте здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Во второй соревновательный день Европейских игр в Минске белорусские спортсмены завоевали 14 наград (4 золотые, 2 серебряные, 8 бронзовых), сообщает
 
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