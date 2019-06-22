II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 22 ИЮНЯ

Во второй соревновательный день Европейских игр в Минске белорусские спортсмены завоевали 14 наград (4 золотые, 2 серебряные, 8 бронзовых), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Все медали 22 июня:
Пулевая стрельба. Пневматический пистолет. Микст. 10 м
1. Россия. 2. Сербия. 3. Германия.
Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. Микст. 10 м
1. Россия-1. 2. Россия-2. 3. Чехия.
Стрельба из лука. Командный турнир. Классический лук. Женщины.
1. Великобритания. 2.
Стрельба из лука. Командный турнир. Классический лук. Мужчины.
1. Франция. 2. Нидерланды. 3. Италия.
Спортивная акробатика. Балансовые упражнения. Группа. Женщины.
1.
Спортивная акробатика. Динамические упражнения. Микст.
1. Россия. 2. Азербайджан. 3.
Спортивная акробатика. Динамические упражнения. Группа. Женщины.
1. Бельгия. 2. Португалия. 3.
Спортивная акробатика. Балансовые упражнения. Микст.
1.
Велоспорт. Шоссе. Групповая гонка. Женщины.
1. Лорена Вибес (Нидерланды). 2. Марианне Вос (Нидерланды). 3. Татьяна Шаракова (Беларусь).
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