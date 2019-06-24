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Истбурн (WTA). Второй круг. Соболенко против Зиданшек
25.06.2019 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором круге турнира в Истбурне Арина Соболенко (Беларусь, 10 WTA) сыграет с Тамарой Зиданшек (Словения, 59 WTA).
Сетка турнира
Nature Valley International
Истбурн, Великобритания
23 – 29 июня 2019
Premier
Призовой фонд – 998 712 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
Не определен
Не определен
Не определен
Не определен
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Во втором круге турнира в Истбурне Арина Соболенко (Беларусь, 10 WTA) сыграет с Тамарой Зиданшек (Словения, 59 WTA).
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