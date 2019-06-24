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Истбурн (WTA). Второй круг. Соболенко против Зиданшек

25.06.2019 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге турнира в Истбурне Арина Соболенко (Беларусь, 10 WTA) сыграет с Тамарой Зиданшек (Словения, 59 WTA).

Сетка турнира здесь.

Nature Valley International

Истбурн, Великобритания

23 – 29 июня 2019

Premier

Призовой фонд – 998 712 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Арина Соболенко (Беларусь)  Не определен
Дата проведения
25 июня, 13.00
Онлайн матча

Маргарита Гаспарян (Россия)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
24 июня, 14.30
Онлайн матча

Ализе Корне (Франция)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
24 июня, 17.30
Онлайн матча

Анетт Контавейт (Эстония)  Анна-Лена Фридсам (Германия)
Дата проведения
25 июня, 13.00
Онлайн матча

Не определен  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
25 июня, 13.00
Онлайн матча

Мария Саккари (Греция)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
25 июня, 13.00
Онлайн матча

Не определен  Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
25 июня, 13.00
Онлайн матча

Не определен  Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
25 июня, 13.00
Онлайн матча

Слоун Стивенс (США)  Не определен
Дата проведения
25 июня, 13.00
Онлайн матча

Андреа Петкович (Германия)  Не определен
Дата проведения
25 июня, 13.00
Онлайн матча

Не определен  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
25 июня, 13.00
Онлайн матча

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Во втором круге турнира в Истбурне Арина Соболенко (Беларусь, 10 WTA) сыграет с Тамарой Зиданшек (Словения, 59 WTA).
 
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