На II Европейских играх Беларусь выступает в роли посла мира и объединения — Александр Барауля

Источник материала: Полымя

На II Европейских играх Беларусь выступает в роли посла мира и объединения. Об этом заявил сегодня заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля во время конференции «Спортивная дипломатия: создание возможностей через спорт» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.





«Сегодня в рамках II Европейских игр в роли посла мира и объединения Европы через спорт выступает Республика Беларусь. Мы убеждены, что лучше всего выяснять отношения и определять, кто самый сильный, не через войны, не через локальные конфликты, а на спортивных аренах, стадионах и площадках», — сказал Александр Барауля.

Замминистра подчеркнул, что формат Европейских игр для этого прекрасно подходит, ведь этот проект служит объединению людей — не только профессиональных спортсменов и тренеров, но и многочисленных болельщиков, любителей спорта и туризма.

«Это еще одна прекрасная возможность узнать Беларусь ближе. Как страну миролюбивую, как страну, которая стремится интегрироваться в общеевропейские ценности, — отметил он. — Мы последовательно придерживаемся курса, чтобы спортивных состязаний международного уровня в Беларуси проходило как можно больше. И впредь мы будем проводить данную политику».

Экспертно-дипломатическое мероприятие «Спортивная дипломатия: создание возможностей через спорт» организовано фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» совместно с Белорусским институтом стратегических исследований и является уникальным по формату и целям. Конференция впервые проводится на спортивном объекте во время состязаний международного масштаба. Экспертное сообщество обсуждает возможности спортивной дипломатии по выстраиванию мостов между странами, сообществами, людьми, а также вклад спортивных состязаний высшего уровня в устойчивое развитие, роль в этих процессах олимпийских ценностей, гражданского общества и волонтерского движения, высокопоставленных официальных лиц и экспертов.

Источник: БелТА