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Бюро исполкома БФФ выдвинуло кандидатуру Яромко на пост тренера молодежной сборной Беларуси

26.06.2019 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко, вероятно, возглавит молодежную сборную Беларуси.

Бюро исполкома БФФ выдвинуло кандидатуру 52-летнего специалиста на пост рулевого «молодежки».

Через месяц состоится исполком АБФФ, который, скорее всего, утвердит Яромко на пост главного тренера.

Напомним, нынешний тренер молодежки Михаил Мархель возглавил национальную сборную Беларуси.

Яромко – самый нелогичный кандидат на пост главного тренера «молодежки». Реально странный выбор

 
 
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко, вероятно, возглавит молодежную сборную Беларуси.
 
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