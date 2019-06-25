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Бюро исполкома БФФ выдвинуло кандидатуру Яромко на пост тренера молодежной сборной Беларуси
26.06.2019 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко, вероятно, возглавит молодежную сборную Беларуси.
Бюро исполкома БФФ выдвинуло кандидатуру 52-летнего специалиста на пост рулевого «молодежки».
Через месяц состоится исполком АБФФ, который, скорее всего, утвердит Яромко на пост главного тренера.
Напомним, нынешний тренер молодежки Михаил Мархель возглавил национальную сборную Беларуси.
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко, вероятно, возглавит молодежную сборную Беларуси.
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