Бронзовый призер ЕИ Салуквадзе: «Честно скажу, что все удивлены такой организацией, потому что думают: «А, ну это бывший Советский Союз»

Источник материала: Tribuna.com

Бронзовый призер Европейских игр по пулевой стрельбе из Грузии Нино Салуквадзе поделилась мнением об организации Европейских игр.

«Честно скажу, что все удивлены такой организацией, такой доброжелательностью, начиная с волонтеров, а заканчивая судьями и людьми. Такого теплого отношения они не ожидали, потому что думают: «А, ну это бывший Советский Союз». Но это не так, у нас человечность сохранилась, вот это самое главное», – сказала Салуквадзе в эфире « Панорамы ».