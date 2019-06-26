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Бронзовый призер ЕИ Салуквадзе: «Честно скажу, что все удивлены такой организацией, потому что думают: «А, ну это бывший Советский Союз»

27.06.2019 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бронзовый призер Европейских игр по пулевой стрельбе из Грузии Нино Салуквадзе поделилась мнением об организации Европейских игр.

«Честно скажу, что все удивлены такой организацией, такой доброжелательностью, начиная с волонтеров, а заканчивая судьями и людьми. Такого теплого отношения они не ожидали, потому что думают: «А, ну это бывший Советский Союз». Но это не так, у нас человечность сохранилась, вот это самое главное», – сказала Салуквадзе в эфире «Панорамы».

 
 
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Бронзовый призер Европейских игр по пулевой стрельбе из Грузии Нино Салуквадзе поделилась мнением об организации Европейских игр.
 
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