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Бронзовый призер ЕИ Салуквадзе: «Честно скажу, что все удивлены такой организацией, потому что думают: «А, ну это бывший Советский Союз»
27.06.2019 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бронзовый призер Европейских игр по пулевой стрельбе из Грузии Нино Салуквадзе поделилась мнением об организации Европейских игр.
«Честно скажу, что все удивлены такой организацией, такой доброжелательностью, начиная с волонтеров, а заканчивая судьями и людьми. Такого теплого отношения они не ожидали, потому что думают: «А, ну это бывший Советский Союз». Но это не так, у нас человечность сохранилась, вот это самое главное», – сказала Салуквадзе в эфире «
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Бронзовый призер ЕИ Салуквадзе: «Честно скажу, что все удивлены такой организацией, потому что думают: «А, ну это бывший Советский Союз»
Бронзовый призер Европейских игр по пулевой стрельбе из Грузии Нино Салуквадзе поделилась мнением об организации Европейских игр.
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