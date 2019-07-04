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Сергей Гуренко: «Давит ли что не могу обыграть БАТЭ? Давит атмосферный столб, а это – нет»
05.07.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с
– Давит, что никак не можете обыграть БАТЭ?
– Да нет. На нас давит атмосферный столб. А на меня ничего не давит, – сказал Гуренко, передает корреспондент Tribuna.com.
Напомним, что в 13 матчах Сергей Гуренко не может победить БАТЭ.
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