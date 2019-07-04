Сергей Гуренко: «Давит ли что не могу обыграть БАТЭ? Давит атмосферный столб, а это – нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с (1:2) в рамках 14 тура ответил на вопрос о его статистике, согласно которой он в качестве рулевого минчан не может выиграть у «желто-синих».

– Давит, что никак не можете обыграть БАТЭ?

– Да нет. На нас давит атмосферный столб. А на меня ничего не давит, – сказал Гуренко, передает корреспондент Tribuna.com.

Напомним, что в 13 матчах Сергей Гуренко не может победить БАТЭ.

Гуренко не может выиграть у БАТЭ уже 10 лет. Но его это не парит